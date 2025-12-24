Naši Portali
NIJE IZDRŽALA POD SNIJEGOM

FOTO Urušila se pozornica u Oroslavju, oglasio se gradonačelnik: 'Bolje da ovo vidite od mene...'

24.12.2025.
u 18:52

Gradonačelnik je pohvalio sve koji su se odmah organizirali i odlučili dati svoje slobodno vrijeme na Badnjak

Snijeg koji je tijekom Badnjaka zadesio Oroslavje prouzročio je poteškoće na Adventskim događanjima. Naime zbog velike količine snijega koji je napadao tijekom dana, urušila se pozornica postavljena na trgu povodom Adventa. Kako ističe gradonačelnik Viktor Šimunić, situacija je pod kontrolom i nema ozlijeđenih. "Bolje da ovo vidite od mene nego od dežurnih Grinčeva koji jedva dočekaju ovakve situacije. Ne mislim ovo skrivati ni negirati - pozornica za Advent nije izdržala ovaj snijeg", poručio je gradonačelnik Šimunić putem Facebooka. Dodao je da je na terenu već 20 ljudi i da čine sve što je u njihovoj moći kako bi sve vratili u prvobitno stanje.

Foto: Viktor Šimunić/Facebook

Gradonačelnik je posebno pohvalio sve koji su se odmah organizirali i odlučili dati svoje slobodno vrijeme upravo na Badnjak kako bi pomogli u sanaciji posljedica snježne nepogode. "Ono kaj mi je izrazito drago i pohvalno je da su se ljudi u momentu pribrali i da su odlučili dati svoje slobodno vrijeme na Badnjak", istaknuo je Šimunić. Poručuje da će javnost biti pravovremeno obaviještena o daljnjim koracima i razvoju situacije te zahvaljuju svima koji su svojim angažmanom pokazali pravi božićni duh kad je najteže.

Ključne riječi
advent pozornica Oroslavje snijeg Viktor Šimunić

Komentara 7

VA
VanjaPlank
20:00 24.12.2025.

To su A Je To iz Sdp-a

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
19:11 24.12.2025.

Bedak.

Avatar Aurel
Aurel
19:35 24.12.2025.

u oroslavju je palo točno ČETIRI cm snijega. ali očito gradonačelnikov rođo koji je postavljao pozornicu ne razumije APSOLUTNO NIŠTA od statike

