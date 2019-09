Iva iz realityja 'Zadruga' o poduzetniku iz Sesveta: Bila sam zatočenica u zlatnom kavezu

U srpskom reality showu "Zadruga" sudjeluje Iva Grgurić iz Hrvatske koja je u showu u "Igri istine" odgovarala na pitanja ostalih sudionika. Jedan od natjecatelja showa rekao je kako je do njega došla informacija da je Iva bila u vezi sa starijim muškarcem i zanimalo ga je ima li u tome istine. Iva je kroz suze rekla kako u toj priči koja kruži ima nešto i istine i naglasila je kako neće javno iznositi njegovo ime jer je poznata osoba.

- To je bilo prije šest godina, on je tada imao 60 godina. Tada sam od svojih roditelja pobjegla u Zagreb i iznajmila sam stan. Pronašla sam stan na Maksimiru koji je bio u vlasništvu dotičnog čovjeka. On je u invalidskim kolicima, a s njim me upoznao njegov pomoćnik. Vlasnik je imao svoj kafić i nadala sam se da će on biti mlađa osoba, bila sam mlada i naivna. Krećem uvijek od sebe i očekujem ako sam ja dobra osoba da će takvi biti i drugi. Ispostavilo se da nije tako - rekla je Iva na početku svoje ispovijesti pred tv kamerama i ostalim natjecateljima showa. Rekla je kako je na početku sve išlo super, on joj punio hladnjak, poslije nije morala plaćati stan i nakon četiri mjeseca upoznala ga je sa svojom majkom. Rekla je kako je puno pomogao njezinim roditeljima i braći i bila mu je jako zahvalna.

- Gledala sam ga kao očinsku figuru, dok me u devetom mjesecu nije pokupio autom i odveo do vrha Sljemena. Rekao mi je da postoji cijena za sve što je radio za mene. Ja sam mu još uvijek govorila vi. Još uvijek je pomagao mojoj obitelji i tražio je nešto zauzvrat. Pitala sam ga što i kako. On mi na to kaže kako moram shvatiti da ništa nije besplatno. Rekao je da traži da budem s njim i da nemam nikoga drugog. Pitala sam što ako to želim. On je bio podvojena ličnost i rekao mi je da spakiram stvari i napustim stan - rekla je. Razgovor koji je vodila na Sljemenu sa svojim stanodavcem ispričala je majci koja joj je rekla kako u životu za neke stvari treba pregrmjeti i da se ne mogu vratiti k njoj. Poslije tri dana nazvala je tog starijeg gospodina i rekla kako pristaje na njegove uvjete i to je potrajalo godinu dana.

- Imala sam novac kad god sam htjela, prostitucijom se nisam bavila. Mi smo se svaki dan čuli. Ja sam sa strane imala muškarce, ali on je meni branio da imam ikoga. Ugradio mi je kameru u dnevni boravak, spavaću sobu, imao je listu mojih poziva. Slao je ljude da me provjeravaju. Ljudi moji, taj sav novac koji sam dobila, bio je bezvrijedan! Ja sam tih godinu i po dana bila zatočenik u zlatnom kavezu. Ja opet kažem, kriva sam! Nakon svega upoznala sam tadašnjeg dečka, zamolio me i znao je kakvih smo problema imali i zato mi je rekao da ga ne spominjem. Uvijek ću mu biti zahvalna što me spasio od njega! - ispričala je Iva.

Ubrzo je stariji muškarac saznao da se Iva viđa s drugim i prema njezinim riječima onda je počela tortura. Kaže kako je s trojicom ušao u stan, a jedan od te trojice muškaraca uhvatio ju je za vrat i nabio joj glavu u zid te su je izbacili iz stana, a stvari su joj ostale u stanu.

Iva ne spominje imenom o kojem muškarcu se radi, ali nagađalo se kako je riječ o poduzetniku iz Sesveta Marijanu Šariću čiju smo kći Luciju gledali u RTL-ovom showu "Život na vagi". Nakon što je Iva sve ispričala u "Zadruzi" Šarić je televiziji Pink poslao svoju verziju priču koju su objavili na svojim internet stranicama. Ispričao je kako ga je s Ivom upoznao čovjek koji se zove Mateo i koji je unaprijed platio dvije tisuće eura za najam njegovog stana u kojem je živjela Iva. Jednog dana Iva ga je nazvala na telefon i požalila se kako je Mateo maltretira i želi je izbaciti iz stana.

- Kažem tom čovjeku koji radi za mene da mi je žao, da pomogne curi, ispričala je da iz neke sirotinje, a ja sam takav da volim pomoći. I rekao sam da je odvede u stan u Mlinovima, neki ljudi koji su tu bili su izašli iz njega, bio je slobodan, i ja sam rekao da je odvede u taj stan. I ona je bila u tom stanu u Mlinovima i jednog dana mi se požalila da ima nekih zdravstvenih problema. Pozvao sam jednog doktora da ode kod njega na pregled, ona je otišla i to je bio užas, katastrofa, da vam ne pričam, zadnji stadij HPV virusa, hitna operacija, da ne ulazim sad u to, to su njene zdravstvene stvari, ja s njom ništa nisam imao baš zbog toga, ona je pričala da sam joj ja prijetio, a ja miša ne bih zgazio - rekao je Šarić.

Dodao je kako je bio u šoku kada je čuo što je Iva ispričala u showu. Kaže da ju je samo upozorio da u stan ne dovodi stalno momke jer je stan njegov i zamolio ju je kasnije da ode. Kaže kako bi ona trebala biti zahvalna njemu jer ju je odveo liječniku te da nikada nije ni pomislio imati s njom seksualne odnose. - Ja sam njoj spasio život, to je prava istina - rekao je Šarić i dodao kako planira tužiti Ivu za klevetu i laži koje je ispričala o njemu.