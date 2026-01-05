FOTO Tko su prezgodne sestre Luke Modrića? Jednu krasi nesvakidašnje ime, a obje se rijetko pojavljuju u javnosti

Uoči ulaska u 2026. godinu, Luka Modrić dao je veliki intervju za talijanski list Corriere della Sera. Prisjetio se djetinjstva, ratnih dana, pokojnog djeda Luke koji je ubijen te djetinjstva u izbjeglištvu. - Ne volim o ovome pričati. Ponovno otvarate strašnu ranu. Bio je prosinac 1991., imao sam šest godina. Jedne večeri moj djed nije došao kući. Tražili su ga. Ustrijeljen je na polju uz cestu. Imao je 66 godina. Nikome nije ništa nažao učinio. Sjećam se sprovoda. Tata me nosio do lijesa i rekao: ‘Sine, daj djedu poljubac.‘ I danas se pitam: kako možeš ubiti dobrog čovjeka, pravednog čovjeka? Zašto? Taj gubitak i zapaljena kuća podno Velebita ostavili su neizbrisiv trag. Želio bih kupiti djedovu kuću. Zemljište oko nje je očišćeno od mina, iako su znakovi upozorenja još uvijek tamo. Danas je državno vlasništvo. Sva je u ruševinama, zarasla u korov. Razmišljaju o tome da od nje naprave muzej. Ali ne bih želio da itko drugi odlučuje. Volio bih je kupiti. Za svog djeda i za sebe. Ta ruševina je dio mog života - iskreno je priznao naš velikan. Upravo su se zbog ovog intervjua svi domaći mediji raspisali o Lukinoj velikoj želji, a mi smo se tim povodom prisjetili njegovih članova obitelji i najveće podrške.

Koliko su mu je obitelj najvažnija i dragocjena često pokazuje i na svojim društvenim mrežama kao što je Instagram. Ondje često objavljuje fotografije sa sinom Ivanom te kćerima Emom i Sofijom, a često zna razveseliti svoje obožavatelje i objavama sa suprugom Vanjom. No, milijunima pratitelja rijetko kad pokaže svoje samozatajne sestre - Jasminu i Dioru Modrić. S obzirom na to da sestre Modrić vješto izbjegavaju javnost te se o njima gotovo pa ništa ne zna, prava je rijetkost vidjeti ih na društvenim mrežama slavnog brata.

Rijetko tko se sjeća da su njegove sestre potrčale svom bratu u zagrljaj na Maksimiru 10. svibnja 2008. godine. Naime, tada se Luka oprostio od maksimirske publike uz svoj treći naslov prvaka Hrvatske s Dinamom. Jasmina i Diora, baš poput ostatka svijeta, tada nisu ni slutile da će njihov stariji braco ostvariti svjetski uspjeh u nadolazećim godinama. Modrić je s madridskim Realom osvojio četiri naslova prvaka Europe, dva naslova prvaka Španjolske, s Hrvatskom je stigao do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a 2022. pak do bronce u Katru, a naposljetku je postao i najbolji nogometaš svijeta te dobitnik prestižne Zlatne lopte.

Vrijeme je brzo proletjelo, a Jasmina i Diora vjerno su nastavile bodriti Luku iz utakmice u utakmicu. Ipak, poslije su navijale podalje od očiju javnosti. Jednom prilikom Luka ih je pokazao svojim obožavateljima na Instagramu kada je Jasmini čestitao rođendan zajedničkom fotografijom. Diora je pak na Instagramu čestitala rođendan slavnom bratu, a pozirali su zagrljeni. Podsjetimo, Luka Modrić i njegova supruga Vanja bili su u velikoj ljubavi, a poznato je da su dugo odgađali vjenčanje. Sudbonosno 'da' izgovorili su u svibnju 2010., a ubrzo nakon rodio im se sin Ivano. Crkveno vjenčanje organizirali su godinu kasnije, a stali su pred oltar u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu u svibnju 2011. Lijepu je Vanju dopratio Zdravko Mamić, a tri godine kasnije rodila se i kćerkica Ema. Godine 2017. stigla je i Sofia. Iako Luka uživa svjetsku slavu i popularnost, ovaj bračni par rijetko, gotovo nikad ne govori o svojem privatnom životu. Vanja za razliku od brojnih WAGsica javnost često izbjegava, nema društvene mreže te je se zaista rijetko viđa.