FOTO Severinu još niste vidjeli u ovakvom izdanju u krevetu! Pozirala u stilu prave svjetske dive

Jedna od najpopularnijih domaćih glazbenih zvijezda, Severina Vučković (53), na Instagramu redovito dijeli trenutke sa svojih nastupa, ali i djeliće privatnog života koji uvijek privuku veliku pažnju javnosti. Ovoga puta iznenadila je pratitelje serijom fotografija snimljenih u krevetu, i to u spektakularnoj haljini koju je nosila na dočeku. Pjevačica je objavila niz zavodljivih i glamuroznih kadrova te ih popratila kratkim, duhovitim opisom: "Sretna Nova godina! Ima li preživjelih?" Na prvoj fotografiji objektiv ju je uhvatio kako leži na krevetu, s čašom bijelog vina naslonjenom na čelo, odjevena u srebrnu ‘nude’ haljinu koja sama po sebi ne ostavlja ravnodušnima. Sljedeće fotografije zadržavaju sličnu estetiku – Severina pozira u krevetu, u punom glamuru, s bocom vina u ruci, dok je niz zaokružila videom u kojem se njezino zanosno modno izdanje vidi u cijelosti.

Podsjetimo, Severina je i ispraćaj 2025. godine obilježila u velikom stilu. Svojim je pratiteljima tada poklonila glamurozan video u kojem blista u elegantnoj haljini, no iza savršene vanjštine otkrila je i svoju nježniju, ranjiviju stranu. U opisu objave podijelila je dugačku i iznimno osobnu listu novogodišnjih želja koja je snažno odjeknula među publikom. Umjesto uobičajenih čestitki, ponudila je iskren uvid u svoje misli, nade i planove za godinu koja slijedi.

"Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih. Želim još... Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo..." napisala je te nastavila: "Da spavam osam sati dnevno, da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh), da stvaram nezaboravne trenutke, da me okružuju pozitivni ljudi i pozitivna energija, da imam snage boriti se da snovi postanu stvarnost, da mi srce bude otvoreno, misli mirne i tijelo jako. Da vježbam yogu bar tri puta tjedno, a trening četiri puta. Da pročitam bar tri knjige mjesečno, da pogledam tri predstave mjesečno i da posjetim pet stranih koncerata godišnje. Da putujem na destinacije koje želim vidjeti..." zaključila je.

Objava je u vrlo kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su pjevačicu zasuli porukama podrške, topline i divljenja zbog njezine iskrenosti. "Magična i fantastična naša kraljica, nek je sa srećom", "Draga Severina, neka ti se sve želje ostvare", samo su neki od brojnih komentara koji potvrđuju koliko snažnu povezanost ima sa svojom publikom.