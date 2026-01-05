Naši Portali
"IMA LI PREŽIVJELIH?"

FOTO Severinu još niste vidjeli u ovakvom izdanju u krevetu! Pozirala u stilu prave svjetske dive

Simpatična Seve, kako je od milja zovu, objavila je niz premoćnih fotografija iz kreveta.

Jedna od najpopularnijih domaćih glazbenih zvijezda, Severina Vučković (53), na Instagramu redovito dijeli trenutke sa svojih nastupa, ali i djeliće privatnog života koji uvijek privuku veliku pažnju javnosti. Ovoga puta iznenadila je pratitelje serijom fotografija snimljenih u krevetu, i to u spektakularnoj haljini koju je nosila na dočeku. Pjevačica je objavila niz zavodljivih i glamuroznih kadrova te ih popratila kratkim, duhovitim opisom: "Sretna Nova godina! Ima li preživjelih?" Na prvoj fotografiji objektiv ju je uhvatio kako leži na krevetu, s čašom bijelog vina naslonjenom na čelo, odjevena u srebrnu ‘nude’ haljinu koja sama po sebi ne ostavlja ravnodušnima. Sljedeće fotografije zadržavaju sličnu estetiku – Severina pozira u krevetu, u punom glamuru, s bocom vina u ruci, dok je niz zaokružila videom u kojem se njezino zanosno modno izdanje vidi u cijelosti.

Podsjetimo, Severina je i ispraćaj 2025. godine obilježila u velikom stilu. Svojim je pratiteljima tada poklonila glamurozan video u kojem blista u elegantnoj haljini, no iza savršene vanjštine otkrila je i svoju nježniju, ranjiviju stranu. U opisu objave podijelila je dugačku i iznimno osobnu listu novogodišnjih želja koja je snažno odjeknula među publikom. Umjesto uobičajenih čestitki, ponudila je iskren uvid u svoje misli, nade i planove za godinu koja slijedi.

"Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih. Želim još... Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo..." napisala je te nastavila: "Da spavam osam sati dnevno, da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh), da stvaram nezaboravne trenutke, da me okružuju pozitivni ljudi i pozitivna energija, da imam snage boriti se da snovi postanu stvarnost, da mi srce bude otvoreno, misli mirne i tijelo jako. Da vježbam yogu bar tri puta tjedno, a trening četiri puta. Da pročitam bar tri knjige mjesečno, da pogledam tri predstave mjesečno i da posjetim pet stranih koncerata godišnje. Da putujem na destinacije koje želim vidjeti..." zaključila je.

Objava je u vrlo kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su pjevačicu zasuli porukama podrške, topline i divljenja zbog njezine iskrenosti. "Magična i fantastična naša kraljica, nek je sa srećom", "Draga Severina, neka ti se sve želje ostvare", samo su neki od brojnih komentara koji potvrđuju koliko snažnu povezanost ima sa svojom publikom.

