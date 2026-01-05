Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što jesti prema krvnoj grupi za bolje zdravlje i vitku liniju
Zamislite da je ključ vaše idealne tjelesne težine i vitalnosti zapisan u vašoj krvi. Upravo to obećava dijeta prema krvnim grupama, koncept koji je 1996. godine popularizirao naturopatski liječnik Peter J. D'Adamo u svojoj knjizi "Eat Right 4 Your Type". Njegova teorija temelji se na ideji da svaka od četiri glavne krvne grupe, 0, A, B i AB, odražava prehrambene navike naših davnih predaka te da naše tijelo najbolje funkcionira kada jedemo namirnice koje su jeli i oni.
Prema D'Adamu, proteini iz hrane poznati kao lektini kemijski reagiraju s antigenima naše krvne grupe. Ako jedete hranu koja nije "kompatibilna" s vašom krvlju, ti lektini mogu uzrokovati sljepljivanje krvnih stanica, što navodno dovodi do umora, probavnih smetnji, debljanja i raznih kroničnih bolesti. Stoga, prehrana usklađena s krvnom grupom, tvrdi autor, put je prema optimalnom zdravlju.
Prema ovoj teoriji, osobe s krvnom grupom 0, koja se smatra najstarijom i potječe iz doba lovaca-sakupljača, trebale bi se držati prehrane bogate proteinima. Njihov jelovnik trebao bi se temeljiti na nemasnom crvenom mesu poput govedine i janjetine, peradi, ribi i morskim plodovima. Od povrća im najviše odgovaraju brokula, špinat i kelj, dok bi žitarice, mahunarke i mliječne proizvode trebali svesti na minimum ili ih u potpunosti izbjegavati.
D'Adamo tvrdi da gluten, kukuruz, leća i kupus kod ove grupe mogu usporiti metabolizam i potaknuti debljanje, stoga se preporučuje njihov ograničen unos. Uz ovakvu prehranu, osobama s krvnom grupom 0 savjetuje se i intenzivna tjelesna aktivnost, poput trčanja ili aerobika, kako bi ostali u formi.
Za razliku od "lovaca", osobe s krvnom grupom A opisuju se kao "uzgajivači", potomci prvih poljoprivrednika koji su se prilagodili sjedilačkom načinu života. Zbog navodno osjetljivog imunosnog i probavnog sustava, njima se preporučuje gotovo potpuno vegetarijanska prehrana. Idealan jelovnik za ovu grupu obiluje svježim voćem i povrćem, tofuom, mahunarkama, lećom i cjelovitim žitaricama, po mogućnosti iz organskog uzgoja.
Crveno meso bi trebali izbjegavati, dok su im u umjerenim količinama dopušteni fermentirani mliječni proizvodi poput jogurta i kefira. Kako bi postigli vitku liniju, trebali bi se fokusirati na namirnice poput ananasa, maslinovog ulja i soje, a izbjegavati pšenicu i kukuruz. Umjesto napornih vježbi, ovoj grupi više odgovaraju smirujuće aktivnosti poput joge i tai chija.
Osobe s krvnom grupom B nazivaju se "nomadima" jer se vjeruje da je ova grupa evoluirala u nomadskim plemenima s jakim probavnim sustavom, prilagođenim raznolikoj prehrani. Njima se preporučuje uravnotežen jelovnik koji uključuje meso, voće, povrće, mliječne proizvode i žitarice. Posebno se ističu divljač, janjetina, jaja i zeleno povrće, kao i mliječni proizvodi s niskim udjelom masti. Međutim, trebali bi izbjegavati piletinu, kukuruz, leću, kikiriki, rajčice i pšenicu, jer te namirnice navodno potiču debljanje.
Najmlađa i najrjeđa krvna grupa, AB ili "moderna mješavina", predstavlja kombinaciju karakteristika grupa A i B. Njihova prehrana trebala bi biti mješovita, s naglaskom na tofu, ribu, mliječne proizvode i zeleno povrće. Zbog navodno niže razine želučane kiseline, trebali bi izbjegavati kofein, alkohol, dimljeno meso i piletinu.
Unatoč globalnoj popularnosti i milijunima prodanih primjeraka knjige, znanstvena zajednica ostaje izrazito skeptična. Do danas ne postoje čvrsti znanstveni dokazi koji bi potvrdili temeljnu premisu dijete, a to je da krvna grupa utječe na to kako naše tijelo probavlja i koristi određene namirnice.
Veliki sustavni pregled svih postojećih studija, objavljen u uglednom časopisu American Journal of Clinical Nutrition, zaključio je da nema dokaza koji bi podržali zdravstvene koristi prehrane prema krvnim grupama. Istraživači su pregledali više od tisuću radova i nisu pronašli nijednu kvalitetnu studiju koja bi potvrdila D'Adamove tvrdnje. Čak je i njegova teorija o evolucijskom slijedu nastanka krvnih grupa osporena; neki znanstvenici smatraju da je AB, a ne 0, možda bila prva krvna grupa.
Pa zašto se onda mnogi ljudi koji slijede ovu dijetu osjećaju bolje i gube na težini? Odgovor je vjerojatno jednostavniji nego što se čini i nema nikakve veze s krvnom grupom. Svaki od predloženih jelovnika, bez obzira na grupu, potiče izbacivanje visoko prerađene hrane, slatkiša, grickalica i brze hrane, a naglasak stavlja na cjelovite namirnice poput voća, povrća i nemasnih proteina.
Takva promjena prehrambenih navika, koja podrazumijeva smanjen unos kalorija i rafiniranih šećera, neizbježno će dovesti do gubitka kilograma i poboljšanja općeg stanja kod većine ljudi. Jedna studija je pokazala da su osobe koje su se pridržavale dijete za tip A imale bolje zdravstvene pokazatelje, poput nižeg krvnog tlaka i kolesterola, ali taj se učinak pojavio kod svih sudionika, neovisno o tome jesu li imali krvnu grupu A ili ne.
Iako je prehrana po krvnim grupama uglavnom bezopasna jer se temelji na zdravoj hrani, neke preporuke mogu biti restriktivne i dovesti do nepotrebnog izbacivanja hranjivih namirnica. Primjerice, potpuno izbjegavanje mliječnih proizvoda kod grupe 0 i A može biti problematično za unos kalcija, dok dijeta za grupu B, koja dopušta više crvenog mesa i mliječnih proizvoda, može povećati unos zasićenih masti.
Stručnjaci se slažu da je najbolja dijeta ona koje se možete dugoročno pridržavati te da bi se personalizirana prehrana trebala temeljiti na vašem stvarnom zdravstvenom stanju, obiteljskoj povijesti bolesti i individualnim potrebama, a ne na teoriji bez znanstvene podloge.