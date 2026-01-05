Hrvatica u nevjerici nakon hitnog popravka: 'Za sat vremena uzeo mi je više od pola plaće'

Hitna intervencija zbog puknute cijevi jednoj je korisnici Reddita donijela šok kakav nije očekivala. Umjesto olakšanja nakon sanirane poplave u kući, ostao joj je gorak okus i račun od čak 700 eura za, kako tvrdi, sat vremena posla. Njezina objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija i otvorila staro pitanje: jesu li majstori i obrtnici u Hrvatskoj postali “skupi” ili je riječ o realnoj cijeni rada u uvjetima kroničnog nedostatka radne snage?

„Jesu zanat i privatnici postali bolesno skupi? Znači pukne mi cijev rano ujutro i kuća poplavljena. Na jedvite jade zatvorim vodu i ajmo s ručnicima skupljat vodu. Cijev mi je pukla kod kuhinje. Dođe frajer pola sata nakon i ajde, skrpa on to. Super, to je riješeno. Pitam ga za cijenu. 700 eura. Ok, nedjelja je ujutro, ali 700 eura? Progutam knedlu. 700 eura. 700. Za 900 radim cijeli mjesec. Trošim na benzin, gablece, teglim 8 sati, nema me doma. 700 eura za sat vremena posla“, napisala je autorica objave.

U komentarima je rasprava gotovo odmah postala burna. Dok su jedni dijelili slična negativna iskustva i otvoreno prozivali bezobrazno “deranje kože”, drugi su pokušavali objasniti zašto takve cijene uopće postoje. Jedan korisnik ispričao je potpuno suprotno iskustvo. „Došao mi je majstor 1.1. iza podneva. Ispostavilo se da je kvar trivijalan, riješio je za pet minuta. Nije mi naplatio ništa. Doslovno nula. Gurao sam mu novce u ruke, nije htio ni čut. Prije toga je bio kod mene dva puta u zadnjih deset godina i uvijek je naplatio vrlo razumno“, napisao je, ističući kako još uvijek postoje pošteni majstori.

Drugi su, pak, bez puno razumijevanja poručili da je odgovornost dijelom i na strankama. „Za cijenu se pita prije i traži se račun. Lik je išao na foru ‘ako prođe , prođe’ i prošlo mu je“, kratko je komentirao jedan korisnik. Iako se dio rasprave pokušao voditi umjerenijim tonom, mnogi su bili izričiti. „Ovo je bezobrazno skupo i to je naprosto činjenica. Dolazak nedjeljom može koštati duplo, s tim nemam problem, ali puknuće cijevi riješeno u 30 minuta, bez kopanja i traženja vani, jednostavno ne može koštati 350 eura u redovnom terminu, a kamoli 700 u hitnom“, napisao je jedan korisnik, usporedivši situaciju s taksistima koji naplaćuju stotine eura za par kilometara vožnje.

Neki su u komentarima navodili i konkretne primjere znatno jeftinijih intervencija. „Hitna intervencija, pukla cijev vani od šahta do kuće. Iskopao rupu, našao gdje je pukla, došao navečer zbog gužve. Pet minuta posla, dvije spojnice i komad cijevi. Bez računa 120 eura, s računom 150. Ovo što je tebi naplatio je bezobrazno, iako svatko cijeni svoj rad, ali sve je otišlo kvragu“, napisao je drugi korisnik. Bilo je i sarkastičnih reakcija. „Za 700 eura sama uzimam štemericu“, poručila je jedna korisnica, dok su se drugi pitali tko uopće ima toliki iznos gotovine pri ruci, pogotovo bez prethodne najave cijene.

Dio rasprave otišao je i u političkom smjeru. „Zahvali se Vladi koja je dovela do situacije da majstora nema pa se ponašaju kako hoće ovi koji su ostali“, napisao je jedan komentator, dok su drugi podsjetili da se godinama ignorirao odlazak obrtnika u inozemstvo. „Kad su 2018. masovno odlazili u Njemačku, nikog nije bilo briga. E sad je to došlo na naplatu. Što ste očekivali?“ stoji u jednom komentaru.

Naravno, bilo je i onih koji su branili visoke cijene. „Ponuda i potražnja. Majstora nema i logično je da cijena ide gore. Imao si hitnu intervenciju i sreću da se itko odazvao“, smatra jedan korisnik. Drugi su detaljno objašnjavali da se ne plaća samo 30 minuta rada, nego i dolazak, vožnja, alat, znanje, amortizacija vozila i opreme, kao i činjenica da je riječ o nedjelji i hitnom slučaju. Jedan komentar posebno je zapeo za oko usporedbom sa zdravstvom. „U Americi možda bankrotiraš ako se razboliš, kod nas ako ti treba majstor. Satnica od 700 eura, kad se prebaci na godišnji fond sati, iznosi gotovo 1,5 milijuna eura“, napisao je korisnik, jasno dajući do znanja koliko mu takva cijena djeluje apsurdno.