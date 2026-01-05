FOTO Kako izgleda kuhinja Nives Celzijus? Odiše suvremenim minimalizmom, ali zadržava i toplinu doma u kojem se doista živi

Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus često se javi na društvenim mrežama, a društvo joj često pravi i njezini kći Taisha. Ovaj duo često se i zeza, a Taisha je sad podijelila video svoje mame u kuhinji. 'Evo kako da u ovoj kući ne budeš debeo, a mama radi kekse u jedan ujutro?', upitala se Taisha uz snimku nastalu u njihovoj kuhinji usred noći.
Foto: Instagram screenshot
Kako se može vidjeti, Nives je u to vrijeme pekla kekse, no nije ih mislila jesti odmah. 'Ne moraš jesti. To ti je test samokontrole', odgovorila joj je Nives.
Foto: Instagram screenshot
Snimkom su otkrile da njihova kuhinja odiše suvremenim minimalizmom, ali istovremeno zadržava toplinu doma u kojem se doista živi. Dominiraju tamne, sjajne fronte kuhinjskih elemenata koje prostoru daju dozu luksuza i urbane sofisticiranosti, dok drveni pod unosi prirodnu ravnotežu i osjećaj ugode.
Foto: Instagram screenshot
Prostor je otvoren i funkcionalan, s modernim kuhinjskim otokom koji očito služi kao središnje mjesto okupljanja. Ugradbeni kućanski aparati diskretno su uklopljeni u dizajn, naglašavajući urednost i praktičnost, bez suvišnih detalja.
Foto: Instagram screenshot
Nives inače živi u zagrebačkim Šestinama, a ovo nije prvi put da je pokazala svoj životni prostor.
Foto: Instagram screenshot
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Instagram
Foto: Instagram screenshot
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Hype Production
Foto: Instagram
Foto: Instagram screenshot
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
