FOTO Kako izgleda kuhinja Nives Celzijus? Odiše suvremenim minimalizmom, ali zadržava i toplinu doma u kojem se doista živi
Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus često se javi na društvenim mrežama, a društvo joj često pravi i njezini kći Taisha. Ovaj duo često se i zeza, a Taisha je sad podijelila video svoje mame u kuhinji. 'Evo kako da u ovoj kući ne budeš debeo, a mama radi kekse u jedan ujutro?', upitala se Taisha uz snimku nastalu u njihovoj kuhinji usred noći.
Snimkom su otkrile da njihova kuhinja odiše suvremenim minimalizmom, ali istovremeno zadržava toplinu doma u kojem se doista živi.
Dominiraju tamne, sjajne fronte kuhinjskih elemenata koje prostoru daju dozu luksuza i urbane sofisticiranosti, dok drveni pod unosi prirodnu ravnotežu i osjećaj ugode.
Prostor je otvoren i funkcionalan, s modernim kuhinjskim otokom koji očito služi kao središnje mjesto okupljanja. Ugradbeni kućanski aparati diskretno su uklopljeni u dizajn, naglašavajući urednost i praktičnost, bez suvišnih detalja.