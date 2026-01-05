Napadat će i do 50 centimetara: Snijega će biti danima, DHMZ izdao upozorenje

Snijeg je već zameo dio Hrvatske, a vrlo nepovoljni vremenski uvjeti očekuju se sve do četvrtka. Zbog toga je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao upozorenja na snijeg, obilnu oborinu i olujan vjetar. Kako navodi DHMZ, na Jadranu će biti vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru, na jugu i jugo te južni vjetar. U Dalmaciji se očekuje lokalno obilna kiša, a moguće su i bujične te urbane poplave. U unutrašnjosti će biti snijega, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje i deblji snježni pokrivač.

"Do sredine tjedna na Jadranu vrlo nestabilno uz kišu, u Dalmaciji mjestimice i obilnu, praćenu grmljavinom. Lokalno će pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava. U unutrašnjosti će većinom padati snijeg, stvarat će se snježni pokrivač, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje, gdje se do kraja srijede očekuje od 20 do, lokalno u Lici, 50 cm akumuliranog snijega", kažu iz DHMZ-a te dodaju kako će u gorskim krajevima puhati i jak vjetar pa su vrlo vjerojatni snježni zapusi te mećava.

Uz pad temperature, kiša će i u unutrašnjosti Dalmacije te Istre prelaziti u susnježicu i snijeg. Snježnih oborina, prema DHMZ-u, može biti i ponegdje na obali, osobito na sjevernom Jadranu u utorak. Na jugu Like, u planinskim predjelima Dalmacije i na krajnjem istoku danas je moguća kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i predmetima.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u utorak i srijedu puhat će jaka bura zbog čega će zasigurno biti ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu. Udari bure, prema prognozama, lokalno će biti i oko 130 km/h. Slabljenje bure očekuje se tijekom četvrtka.

Također do tada, u većini će unutrašnjosti dani biti studeni, odnosno temperatura zraka ni tijekom dana neće prelaziti 0 °C. Temperatura zraka bit će i na Jadranu u postupnom padu, osobito na sjevernom dijelu, a pritom će jaka i olujna bura dodatno pojačavati osjet hladnoće, ističu iz DHMZ-a. "U četvrtak sa sjeverozapada postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake pa će jutro biti još hladnije nego prethodnih dana. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će često biti oko -5 °C, mjestimice i oko -10 °C, a negativnih vrijednosti temperature bit će lokalno i na obali, osobito na sjevernom Jadranu", navode prognostičari.

Tijekom današnjeg dana, dolina s hladnim zrakom produbit će se prema Pirenejskom poluotoku, a na njezinoj će prednjoj strani s jugozapada nad naše krajeve pritjecati i dalje vlagom bogat zrak. Istovremeno, sa sjevera će se spuštati hladan zrak koji će do kraja srijede zahvatiti i jug naše zemlje. "Prizemno se nad Sredozemljem zadržava polje sniženog tlaka zraka s pripadnim frontalnim poremećajima. Sa zapada kontinenta pak jača ogranak anticiklone podržavajući razlike u tlaku zraka između spomenute anticiklone i ciklonalnih centara južnije što dovodi do vjetrovitog vremena na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije", pojasnili su iz DHMZ-a.