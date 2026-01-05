Trump zadao neviđeni udarac svjetskoj sili, ekspresno mu stigla jasna poruka: 'Odmah ih oslobodite'

Američka vojna akcija u Caracasu, kojom su uhićeni venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga, izazvala je oštre reakcije svjetskih čelnika, no najjasnija poruka stigla je iz Kine. Pekinško ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je zatražilo trenutačno oslobađanje Madura i prekid američkih napora za destabilizaciju Venezuele. Iza ovog apela krije se ozbiljan udarac kineskim ekonomskim i geopolitičkim interesima, posebice u venezuelanskoj naftnoj industriji, dok Sjedinjene Države jačaju svoju energetsku nadmoć. "Kina poziva SAD da osigura osobnu sigurnost predsjednika Madura i njegove supruge, da ih odmah oslobodi i prestane rušiti vladu Venezuele", stoji u priopćenju kineskog ministarstva. No analitičari upozoravaju da Trumpova akcija ima dalekosežne posljedice, usmjerene ne samo na borbu protiv trgovine drogom, kako tvrdi administracija, već i na slabljenje kineskog utjecaja u Latinskoj Americi. "Ova vojna akcija ima veze s Kinom, koliko god Trump to poricao“, izjavila je Ashley Kelty, direktorica istraživanja u investicijskoj banci Panmure Liberum. "Kina je najveći gubitnik u ovoj situaciji", dodala je. Kina je uložila milijarde dolara u venezuelansku naftnu industriju, unatoč strogim sankcijama, što joj je omogućilo pristup sirovoj nafti po značajno sniženim cijenama – čak 14 dolara po barelu ispod cijene Brenta, koja trenutačno iznosi oko 60 dolara.

Venezuela, s najvećim dokazanim rezervama nafte na svijetu (oko 303 milijarde barela, što čini 17% globalnih rezervi), ključna je za kinesku energetsku strategiju. Većina tih rezervi nalazi se u pojasu Orinoca i ispod jezera Maracaibo, a kineske tvrtke poput CNPC-a i China Concord Resources Corp uložile su ogromna sredstva u iskorištavanje tih polja. Trumpova intervencija prijeti prekidom ovog povoljnog aranžmana, prisiljavajući Kinu da traži skuplje alternative iz Rusije ili Irana, koji se sami suočavaju s ekonomskim izazovima. Osim gubitka jeftine nafte, kineski poraz ima i šire implikacije. Peking je godinama gradio politički i ekonomski utjecaj u Latinskoj Americi, koristeći Venezuelu kao ključno uporište. Sada, s američkom kontrolom nad Venezuelom, Kina gubi značajan dio svog regionalnog utjecaja, dok SAD dobiva priliku za revitalizaciju venezuelanske naftne industrije u korist svojih kompanija, poput ExxonMobila i Chevrona.

"Naše velike naftne kompanije ući će, uložiti milijarde, popraviti oštećenu infrastrukturu i početi zarađivati za zemlju“, izjavio je Trump u subotu, naglašavajući planove za obnovu venezuelanske naftne proizvodnje, koja je s tri milijuna barela dnevno početkom 2000-ih pala na samo 700.000 barela dnevno. Ovaj potez ne samo da bi ojačao američke energetske kapacitete, već bi i snizio cijene nafte, što je ključni dio Trumpove strategije 'energetske dominacije'.

Ova strategija ima i tehnološki aspekt. Energetska nadmoć ključna je za utrku u razvoju umjetne inteligencije (AI), gdje su podatkovni centri, koji troše goleme količine energije, od vitalnog značaja. Kina je 2024. uložila 4,4% svog BDP-a u energiju, u usporedbi s 2% u SAD-u, dodavši 429 gigavata novih energetskih kapaciteta, dok je SAD pridonio samo 51 gigavat. Tvrtke poput OpenAI-a upozoravaju da bi zaostajanje u energetskim ulaganjima moglo ugroziti američku dominaciju u AI sektoru. Venezuela, s golemim naftnim rezervama, pruža SAD-u priliku da sustigne Kinu. Američke rafinerije, posebice u Teksasu i Louisiani, imat će koristi od venezuelanske teške nafte, idealne za miješanje s lakšom naftom i proizvodnju širokog spektra proizvoda, od bitumena do petrokemikalija. "Ako bude dostupno više teške nafte, to će biti korisno za američki rafinerijski sektor i potrošače", ističe Jorge León iz Rystad Energyja.

Za Kinu, gubitak pristupa venezuelanskoj nafti znači veće troškove i slabiji položaj u Južnoj Americi. Rusija, još jedan potencijalni dobavljač, suočava se s vlastitim problemima zbog pada cijena nafte, dok oligarh Oleg Deripaska upozorava da bi Trumpova kontrola nad venezuelanskim poljima mogla ugroziti rusko gospodarstvo. "Ako Amerikanci kontroliraju venezuelsku naftu, držat će više od polovice svjetskih rezervi", napisao je Deripaska na Telegramu.

Trumpova akcija također ima posljedice za OPEC, koji bi mogao isključiti Venezuelu iz svojih redova. S nižim cijenama nafte, Trump cilja na gospodarski rast i niže cijene goriva za američke potrošače, što je ključno za njegovu bazu birača. "Jeftina nafta donosi prosperitet", poručio je, naglašavajući svoju viziju, piše The Telegraph.