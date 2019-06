Lucija iz 'Života na vagi' podijelila fotku iz djetinjstva: 'Hvala Bogu na pubertetu'

Lucija Šarić, bivša natjecateljica 'Života na vagi' na Instagramu se pohvalila kako njezin otac Marijan u Muzeju Prigorja u Sesvetama ima otvorenje izložbe 'Gospodarstvenik, kolekcionar, donator', a odlučila je pokazati i njegovu knjigu s obiteljskim fotografijama te se posebno osvrnula na fotke na kojima je ona.

- Kad te pubertet pukne baš kako treba. Horor - napisala je na Instagramu te se našalila: -Hvala Bogu na pubertet. Zatim se našalila 'Hvala Bogu na pubertetu'.

Lucija je sredinom travnja otkrila da više nije u vezi s Adamom Brnadićem koji joj je tijekom showa bio velika podrška. Tamo isto tako nije došla do željene težine, naime, ušla je sa 133, 7 kilograma, a izašla sa 7,9 manje. Nakon showa se dalje posvetila mršavljenju u čemu joj pomaže osobni trener, ali i tretmani u kozmetičkom salonu.

Lucija Lugomer, naša najpoznatija plus size manekenka se i na društvenim mrežama obračunala s bivšom kandidatkinjom RTL-ova showa "Život na vagi", Lucijom Šarić.

Foto: Instagram

Nakon gostovanja u emisiji "IN magazin", gdje je Lugomer isprobavala haljine za nadolazeće maturalne zabave, Šarić je odlučila podijeliti svoje mišljenje o haljini i izgledu plus size modela. "Bez uvrede za modnu kreatoricu koja je dizajnirala ovu haljinu i bez uvrede za naš plus size model, ali ovo je užasno. Ovako nešto, ako imate problema s kilama, molim vas, nemojte obući. Ovo možete obući jedino ako želite da vas ekipa na svadbi ili krstitkama zove, primjerice, ružičasti slon. Iskreno, ne znam jel' može gore", napisala je Šarić.

Lugomer joj nije ostala dužna te joj poručila da ne zna uopće tko je ona. "Draga moja, nemam pojma ni tko si ni što si, ali vidim da si se prozvala 'modnom kreatoricom ljudskog tijela' otkako si smršavjela pa me baš zanima zašto ja ne znam za tebe. Draga, ljubi si dušu dobrotom jer je ovako samo i isključivo samo kvariš. Takav primjer si samo istima poput sebe. Bye. P.s. hvala ti što me pratiš", poručila je Lugomer.

Šarić je za kraj rasprave optužila Lugomer da laže ljudima za novac. "Ovo definitivno nije bio na nikakav način govor mržnje, žao mi je ako si preograničena da to shvatiš. Ili možda pak preisfrustrirana (dosadašnjim situacijama) pa misliš da je najmanja kritika pokušaj prozivanja. Moja poruka je bila vrlo jasna. Postoji stotinu curica koje imaju problem s kilogramima i koje ovo sad ovo gledaju i stvarno ne želim da si jadno dijete upropasti maturalnu s ovakvim odabirom haljine. A upravo, kad me već vučeš za jezik u tome je i problem. Da bi uzela 500 eura ti lažeš ljude da je to dobro. Sorry draga, ali ima nas samo iskrenih. Nemoj si laskati, ne mrzim te, ne želim ti loše, a najvažnije boli mene ona stvar tko si i znaš li tko sam ja. P.s. ja tebe ne pratim niti sam te ikad pratila (a Lucka se ponadala)", napisala je Šarić.