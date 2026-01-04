Naši Portali
Najnovije vijesti
TJELESNA TRANSFORMACIJA

Slavni voditelj skinuo 19 kg pa otkrio bizarne nuspojave: 'Mislim da sam prva osoba kojoj se to dogodilo'

Jeremy Clarkson leaves west London for a farmers protest in Whitehall, London
Foto: Peter Jordan/NEWS SYNDICATION
VL
Autor
Vecernji.hr
04.01.2026.
u 14:43

Osim što je morao kupiti potpuno novu garderobu, Clarkson je otkrio i jednu zaista bizarnu nuspojavu. "Čak su mi se i stopala smanjila. Cipele koje sam nosio prošle godine sada mi ispadaju dok hodam

Kontroverzni voditelj i zvijezda serije "Clarkson's Farm", Jeremy Clarkson, u svom je prepoznatljivom stilu podijelio s javnošću detalje svoje tjelesne transformacije, otkrivši da je u šest mjeseci izgubio čak 19 kilograma. Za ovaj uspjeh zaslužan je Mounjaro, lijek za mršavljenje koji je sve popularniji među slavnima, no Clarkson je u intervjuu za The Sun naglasak stavio na manje poznate posljedice koje je iskusio. Njegova odluka da se posveti zdravlju uslijedila je nakon ozbiljnog zdravstvenog upozorenja 2024. godine, kada su mu zbog začepljenih arterija ugrađena dva stenta. Tada su mu liječnici savjetovali da se odrekne masne i prerađene hrane, što ga je, uz želju da bude zdrav za svoje unuke, potaknulo na promjenu. Iako je prvo pokušao s Ozempicom, od kojeg mu je, kako kaže, bilo mučno, prelazak na Mounjaro donio je željene rezultate.

Osim što je morao kupiti potpuno novu garderobu, Clarkson je otkrio i jednu zaista bizarnu nuspojavu. "Čak su mi se i stopala smanjila. Cipele koje sam nosio prošle godine sada mi ispadaju dok hodam. Mislim da sam prva osoba na svijetu koja je smršavjela u stopalima", našalio se voditelj. Gubitak kilograma donio mu je i jednu neugodnu anegdotu s aerodroma. Zbog sigurnosne provjere morao je skinuti remen, nakon čega su mu hlače, sada prevelike, gotovo spale pred svima, što je samo dodatno potvrdilo razmjere njegove transformacije.

Pobjednica Masterchefa otkrila nam je sve o svojim planovima: 'Želja mi je otvaranje restorana, evo kakav će biti koncept'
Jeremy Clarkson leaves west London for a farmers protest in Whitehall, London
1/85

Iako je uspio izbjeći neke od najčešćih nuspojava lijeka, poput zatvora, priznao je da su se pojavile druge, suptilnije promjene. Njegova dugogodišnja partnerica Lisa Hogan primijetila je da je postao "malo mrzovoljniji" i "dosadniji". Clarkson i sam osjeća da više nije "tako oštrouman" kao prije. "Dogodi mi se da vodim 'Tko želi biti milijunaš?' i pomislim: 'Oh, kvragu, trebao sam to reći, ali sad je prekasno'. No, tko zna, možda bih isto pomislio i da nisam na lijeku", iskreno je prokomentirao.

Kad je riječ o smanjenom libidu, još jednoj potencijalnoj nuspojavi, Clarkson je sve okrenuo na šalu, pripisujući to svojim godinama. "Smanjen libido? Imam 65 godina, teško je znati što je uzrok tome. Morat ću pitati Lisu kad se vratim kući. Vjerojatno će mi reći: 'Jeremy, nikad nisi bio ni duhovit ni napaljen'", izjavio je u svom stilu. Ipak, potvrdio je da je njegova partnerica itekako zadovoljna njegovim novim, vitkijim izgledom. "Sviđa li joj se mršaviji ja? Da. I dalje nisam David Gandy, ali bliži sam mu nego prije godinu dana, otprilike onoliko koliko se Južna Amerika zbog tektonskih aktivnosti približava Australiji. Ne puno, ali napredak postoji. Sada mogu dulje šetati pse, što nju čini sretnom. Puno sam zdraviji."

Mounjaro, čiji je aktivni sastojak tirzepatid, lijek je koji se primjenjuje jednom tjedno u obliku injekcije. Odobren je za liječenje dijabetesa tipa dva, ali i za regulaciju tjelesne težine kod pretilih osoba. Djeluje tako što oponaša dva prirodna hormona u tijelu, ciljajući i GLP-1 i GIP receptore. Taj dvostruki mehanizam, objašnjavaju stručnjaci, čini ga iznimno učinkovitim u suzbijanju apetita i poticanju mršavljenja, naravno, uz prilagođenu prehranu i tjelovježbu.

Iako Clarkson nije iskusio najčešće nuspojave, liječnici upozoravaju da su one uglavnom gastrointestinalne prirode. To uključuje mučninu, povraćanje, zatvor, nadutost, proljev i smanjen apetit. Te su reakcije najčešće blage i s vremenom se smanjuju kako se tijelo prilagođava lijeku. Clarkson je trenutno, kako kaže, dosegnuo "plato" i više ne gubi na težini, ali i dalje koristi Mounjaro. "Ne mršavim više, ali se ni ne debljam, jer mi drži apetit pod kontrolom. To je zaista nevjerojatan lijek", zaključio je, potvrđujući da mu je, unatoč neobičnim posljedicama, ova metoda promijenila život nabolje.

AL
AP_LaPAPA
14:51 04.01.2026.

Sve ih razotkrivate samo je AP-ovo skidanje kilaže tabu. A trebalo bi biti na prvom mjestu.

