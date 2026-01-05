Naši Portali
Najnovije vijesti
JEDNA OSOBA UHIĆENA

VIDEO Napadnuta kuća JD Vancea. Tajna služba izašla na teren

JD Vance
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
05.01.2026.
u 13:57

Nepoznati počinitelj razbio je prozore na imanju JD Vancea dok obitelj nije bila prisutna

Policija u Cincinnatiju, Ohio, rano u ponedjeljak ujutro reagirala je na incident u kući JD Vancea nakon što je imanje vandalizirano. Prema lokalnim medijima, nekoliko prozora na kući je razbijeno.

Prema tvrdnjama policije, najmanje jedna osoba je privedena zbog provale, prenosi ABC Cleveland. Tajna služba također je tijekom noći stigla na vandaliziranu nekretninu, a napustila ju je u ponedjeljak ujutro.

Agencija je priopćila da surađuje s policijom Cincinnatija i Uredom američkog tužitelja kako bi se podigle optužnice protiv svih osumnjičenih uključenih u oštećenje imanja. Prema izvještaju Fox19 Now, agenti Tajne službe obavijestili su policiju odmah nakon ponoći nakon što su vidjeli osumnjičenika kako bježi s mjesta događaja. Daily Mail doznaje da Vance i njegova obitelj u trenutku vandalizma nisu bili kod kuće. Nekretnina u Ohiju predstavlja primarno prebivalište obitelji izvan njihove službene rezidencije u Washingtonu D.C., u Naval Observatoryju.

Ključne riječi
policija SAD JD Vance

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
Starčević
14:04 05.01.2026.

somalijci? hamas? antife? ilegalci? črljeni? .... vjerojatno netko na blokatorima puberteta

