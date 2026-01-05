FOTO Pogledajte kakav ledeni val hrli prema Europi: Evo što nas čeka

Europa se priprema za jak zimski udar jer polarni vrtlog donosi arktičku hladnoću. Debeli snježni pokrivač, mećave i ekstremni mraz očekuju se u većem dijelu kontinenta, prema najnovijim prognozama Severe Weather Europe. Najnovije meteorološke prognoze ukazuju na dramatičan zaokret prema zimskim uvjetima s početkom nove godine, uz snažan arktički val koji će zahvatiti gotovo dvije trećine Europe. Ovaj val donosi snježne oluje, uz obilne snježne padaline, mećave i ledenu hladnoću. Arktički zrak donijet snijeg u dijelove Španjolske i Alžira. Kako se ledeni zrak sudara s toplijim i vlažnim zrakom Mediterana, očekuje se niz snažnih snježnih oluja koje će se kretati Balkanom te središnjom i istočnom Europom, uz prijetnju velikim snježnim pokrivačem, mećavama i ozbiljnim poremećajima u prometu. U zapadnoj Europi, prognoze upućuju na sekundarnu atlantsku snježnu oluju koja bi krajem tjedna mogla donijeti snijeg i na nižim nadmorskim visinama. Snijeg i mećave bit će najintenzivniji na središnjem Balkanu.

Lokalno, snježni pokrivač može premašiti 50 cm, a u zapadnoj Bosni i sjeveru Rumunjske moguće su akumulacije blizu 100 cm. Obilan snijeg očekuje se i na zapadnim Alpama, dok će središnja Europa, uključujući Njemačku, Francusku, Češku, Poljsku i Slovačku, također dobiti značajne količine snijega tijekom sljedećih sedam dana. Ovi uvjeti posljedica su ranog raspada polarnog vrtloga početkom prosinca, što je rezultiralo dinamičnim vremenskim obrascem koji se proteže u siječanj. Stručnjaci upozoravaju na potrebu za pripremom zbog potencijalnih poremećaja u prometu, opskrbi energijom i svakodnevnom životu.