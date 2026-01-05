Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
ZIMA POKAZUJE ZUBE

FOTO Pogledajte kakav ledeni val hrli prema Europi: Evo što nas čeka

zima
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Severe Weather Europe
1/4
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.01.2026.
u 06:49

Kako se ledeni zrak sudara s toplijim i vlažnim zrakom Mediterana, očekuje se niz snažnih snježnih oluja koje će se kretati Balkanom te središnjom i istočnom Europom, uz prijetnju velikim snježnim pokrivačem, mećavama i ozbiljnim poremećajima u prometu.

Europa se priprema za jak zimski udar jer polarni vrtlog donosi arktičku hladnoću. Debeli snježni pokrivač, mećave i ekstremni mraz očekuju se u većem dijelu kontinenta, prema najnovijim prognozama Severe Weather Europe. Najnovije meteorološke prognoze ukazuju na dramatičan zaokret prema zimskim uvjetima s početkom nove godine, uz snažan arktički val koji će zahvatiti gotovo dvije trećine Europe. Ovaj val donosi snježne oluje, uz obilne snježne padaline, mećave i ledenu hladnoću. Arktički zrak donijet snijeg u dijelove Španjolske i Alžira. Kako se ledeni zrak sudara s toplijim i vlažnim zrakom Mediterana, očekuje se niz snažnih snježnih oluja koje će se kretati Balkanom te središnjom i istočnom Europom, uz prijetnju velikim snježnim pokrivačem, mećavama i ozbiljnim poremećajima u prometu. U zapadnoj Europi, prognoze upućuju na sekundarnu atlantsku snježnu oluju koja bi krajem tjedna mogla donijeti snijeg i na nižim nadmorskim visinama. Snijeg i mećave bit će najintenzivniji na središnjem Balkanu. 

Lokalno, snježni pokrivač može premašiti 50 cm, a u zapadnoj Bosni i sjeveru Rumunjske moguće su akumulacije blizu 100 cm. Obilan snijeg očekuje se i na zapadnim Alpama, dok će središnja Europa, uključujući Njemačku, Francusku, Češku, Poljsku i Slovačku, također dobiti značajne količine snijega tijekom sljedećih sedam dana. Ovi uvjeti posljedica su ranog raspada polarnog vrtloga početkom prosinca, što je rezultiralo dinamičnim vremenskim obrascem koji se proteže u siječanj. Stručnjaci upozoravaju na potrebu za pripremom zbog potencijalnih poremećaja u prometu, opskrbi energijom i svakodnevnom životu.

Bistroi i restorani zatvaraju se jedan za drugim. Ugostitelji u panici: 'Još nismo dosegli najnižu točku'
Ključne riječi
Severe Weather Europe snijeg vrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
07:13 05.01.2026.

Prokleto zatopljenje...😂😂😂

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!