Ova agencija transformirala je prodaju nekretnina u Hrvatskoj, njihov pristup svi hvale

„Agenti su radili po zastarjelom načinu i nisu bili spremni izaći iz tog okvira. Želio sam okupiti tim mladih i ambicioznih agenata koji se ne boje promjena i spremni su prihvatiti novi, drukčiji način poslovanja u skladu s mojom vizijom“, prisjeća se Tony Jerković, direktor DUX nekretnina. Iz takvog promišljanja kasnije je nastala agencija koja je postupno unijela novi pristup u prikaz i prodaju nekretnina u Hrvatskoj.



Nekretnina kao priča, a ne isključivo proizvod

Foto: DUX nekretnine

U moru oglasa sličnog tona i strukture, DUX se od početka odlučio odmaknuti od klasičnih, tehničkih opisa. Umjesto isključivog naglašavanja kvadrata i rasporeda, njihovi oglasi usmjereni su na dojam života u prostoru. Agenti se koncentriraju na elemente koji kupcima često znače više od brojki kao mir koji pruža dvorište, kvalitetu dnevnog svjetla, privatnost, arhitektonske detalje ili specifičnosti lokacije. Ti aspekti, objašnjavaju, najčešće presude kod donošenja odluke i pomažu kupcu da stvori odnos s prostorom čak i prije nego što ga posjeti.

Ovakav način prezentacije pokazao se posebno korisnim kod nekretnina čiju je atmosferu teško prenijeti standardnim oglasima koji zahtijevaju širu sliku kako bi se u potpunosti razumjele njihove vrijednosti.



Video i vizualna prezentacija kao logičan alat

DUX je među prvim agencijama počeo redovito koristiti video materijale kao dio uobičajene prezentacije. Kvalitetno snimljen video u njihovom slučaju nije dodatak nego način da se prostor približi onome što kupac vidi vlastitim očima. Video šetnje, dron snimke isto kao i kvalitetno producirani video materijali pokazale su se osobito korisnima jer otkrivaju odnos prostorija, protok kroz dom i detalje koji se fotografijom teško prikazuju. Oni omogućuju realniji i transparentniji doživljaj prostora. Budući da većina potencijalnih kupaca danas najprije detaljno razgleda nekretninu online, agencija je taj trend prepoznala kao važan trenutak u procesu kupnje. Zbog toga svaki oglas gradi kao mali urednički projekt.

Unatoč tehnološkim mogućnostima, srž njihova rada ostaje osobni pristup. Razumijevanje potreba kupaca, strpljiv razgovor i praćenje kroz cijeli proces kupnje ili prodaje i dalje su najvažniji dio njihova posla. Agencija na svojoj web stranici objavljuje i alate koji korisnicima objašnjavaju korake kupoprodaje, što je u industriji rijetkost i dodatno doprinosi transparentnosti.



Ljudi kao temelj rasta

Foto: DUX nekretnine

Rast agencije nije se oslanjao samo na vizualni pristup već i na način rada unutar tima. U DUX-u se naglašava suradnja i međusobno učenje. „Presudna je atmosfera i energija cijelog tima. Svakodnevno se trudim stvoriti okruženje u kojem se kolege međusobno podržavaju, ohrabruju i pomažu jedni drugima“, kaže direktor.

Novi agenti započinju s teorijskim uvidom u posao, a zatim prate mentora, jednog od iskusnijih agenata, na terenu i u uredu. Tek nakon toga samostalno preuzimaju klijente, ali i dalje imaju oslonac u timu. Takva struktura smanjuje pritisak početnicima i omogućuje im postupno stjecanje sigurnosti, što se dugoročno vidi u kvaliteti usluge. U industriji u kojoj je odnos s klijentima ključan, ovakav pristup pokazao se iznimno učinkovitim.

Danas DUX djeluje kroz poslovnice u osam gradova: Rijeci, Puli, Labinu, Poreču, Krku, Zadru, Opatiji i Zagrebu, što dovoljno govori o trajnosti i održivosti modela koji su razvili.



Odnos prema zajednici

Foto: DUX nekretnine

Od početka poslovanja naglašavaju važnost povezanosti s lokalnom sredinom. Kroz sponzorstva sportskih klubova, podršku kulturnim projektima i sudjelovanje u humanitarnim akcijama, dio svojeg uspjeha vraćaju zajednici u kojoj djeluju. Takav pristup doživljavaju kao sastavni dio poslovanja, a ne isključivo kao oblik promocije.

Sadržaj nastao u suradnji s DUX nekretninama.