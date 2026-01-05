Naši Portali
'TO JE VEĆ SADA JASNO'

Crna prognoza europskog čelnika, poslao je upozorenje: 'Inače smo gotovi'

Dora Taslak
05.01.2026.
13:50

Donald Tusk jedan je od najglasnijih zagovaratelja naoružavanja Europe, a i sada na to poziva

Europski čelnici i vojni dužnosnici već mjesecima pojačano upozoravanju na potencijalne prijetnje te pozivaju na dodatno naoružavanje. Rat u Ukrajini, koji traje gotovo četiri godine, potaknuo je mnoge zemlje na jačanje ulaganja u obranu, a globalne napetosti dodatno su se zaoštrile američkim napadom na Venezuelu tijekom kojeg je zarobljen tamošnji predsjednik Nicolas Maduro

Nakon američke operacije, oglasio se i poljski premijer Donald Tusk. On je, inače, jedan od najglasnijih zagovaratelja naoružavanja Europe, a i sada na to poziva. Naime, kazao je kako Europa mora biti jaka i ujedinjena. "Nitko neće ozbiljno shvatiti slabu i podijeljenu Europu: ni neprijatelj ni saveznik. To je već sada jasno. Konačno moramo vjerovati u vlastitu snagu, moramo nastaviti naoružavati se, moramo ostati ujedinjeni kao nikad prije. Jedan za sve i svi za jednoga. Inače smo gotovi", poručio je Tusk. 

Početkom ove godine, Tusk je, podsjetimo, obećao da će njegova zemlja izgraditi najjaču vojsku u Europi i pojačati ulaganja u infrastrukturu. Izlažući svoje prioritete za 2026. godinu, rekao je da će vlada ubrzati vojno proširenje, provoditi velike infrastrukturne projekte te nastaviti obnovu industrije, uključujući obrambeni sektor.

Uz to, kazao je da će pojačano raditi na suzbijanju kriminala - bilo da je riječ o trgovcu drogom, korumpiranom političaru ili proruskom militantu. "Poljska treba biti - i bit će - oaza sigurnosti", poručio je. 

Europa Europska unija Poljska Donald Tusk

SE
serafin002
14:07 05.01.2026.

Europa ili će se ujediniti po uzoru na SAD ili će uskoro nestati, a razne izdajnike orbane, fice, slučajne, pickouste ...protjerati iz Europe po kratkom postupku poput Trumpa.

NI
nitkoinista
14:07 05.01.2026.

istina! ili se odmah podjeliti, tko zeli na jednu, tko ne na drugu stranu

Avatar SAM
SAM
14:06 05.01.2026.

Haha, jedva čekam da Trump otme Grenland ovim lignjama. Baš me zanima reakcija Ursule. Da li će i onda biti za demokratske promijene.

