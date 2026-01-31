FOTO Ove tri dame sinoć su 'gorjele'! HRT-ovka pokazala seksi trbuh, a rub haljine ove pjevačice razotkrio tetovažu na bedru
Sinoć, 30. siječnja na dodjeli glazbene nagrade Cesarica među uzvanicima i laureatima posebno su se istaknule pjevačica Duška Brčić Šušak, njezina kolegica također glazbenica i glumica Ana Uršula Najev te HRT-ovka, novinarka i urednica Uršula Tolj.
Dvije prezgodne dame, Duška i Ana Uršula su također ukrale sve poglede, pa je tako rub haljinice Sinjanke Duške razotkrio da ima tetovažu na bedru, a Uršula je odabrala profinjenu smaragdnu haljinu te je istaknula noge i dekolte.