FOTO Ove tri dame sinoć su 'gorjele'! HRT-ovka pokazala seksi trbuh, a rub haljine ove pjevačice razotkrio tetovažu na bedru

Sinoć, 30. siječnja na dodjeli glazbene nagrade Cesarica među uzvanicima i laureatima posebno su se istaknule pjevačica Duška Brčić Šušak, njezina kolegica također glazbenica i glumica Ana Uršula Najev te HRT-ovka, novinarka i urednica Uršula Tolj.
Foto: Pixsell
Ove senzacionalne dame odjenule su haljine koje su doslovce oduzimale dah.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Uršula je odjenula zlatnu asimetričnu haljinu visokog sjaja, a haljina je otkrila njezin seksi trbuh te duge i vitke noge. Odabrala je profinjenu šminku te je kosu raspustila.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Dvije prezgodne dame, Duška i Ana Uršula su također ukrale sve poglede, pa je tako rub haljinice Sinjanke Duške razotkrio da ima tetovažu na bedru, a Uršula je odabrala profinjenu smaragdnu haljinu te je istaknula noge i dekolte.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
