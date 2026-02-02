FOTO Pogledajte tko je sve od poznatih bio na promociji novog singla Ružice Maurus

Klub kazališta Komedija u petak bio je ispunjen do posljednjeg mjesta povodom koncertne premijere singla Ružice Maurus – mlade nagrađivane glumice i glazbenice poznate po iznimnom šarmu, snažnoj scenskoj prisutnosti i emotivnoj iskrenosti. Upravo te karakteristike obilježile su događaj nazvan „Večer sevdaha“, u sklopu kojega je Ružica prvi put uživo izvela svoju autorsku pjesmu „Rano duboka“. “Već od ranog jutra krenuo je pravi rollercoaster emocija – uzbuđenje, nervoza, veselje, radost, sreća. Nisam ni sama znala što točno osjećam, sve je bilo jako emotivno. Posebno emotivno sam doživjela radijsku premijeru na HR2, a potom i YouTube premijeru spota u podne, koju sam gledala sa sestrom. Bilo je puno suza to jutro”., ispričala je Ružica. Intimni ambijent pokazao se kao savršena kulisa za koncert koji je spojio sevdah, tradicionalne napjeve i pažljivo odabrane glazbene klasike. Publika je od samog početka bila uvučena u atmosferu bliskosti i povjerenja, a Ružica je, uz prepoznatljivu dozu humora i spontanosti, vodila večer iskreno i bez distance.

„Koncert je bio divan i zasigurno moj najdraži do sada. Počeli smo s laganijim pjesmama poput sevdaha ‘Imam jednu želju’, ‘Kad ja pođoh na Bembašu’ i ‘Žute dunje’. Ubrzo nam se pridružila i gošća Lu Jakelić, a potom je publika premijerno pogledala videospot koji je režirala filmska redateljica Hani Domazet. Na samom kraju, pred publikom sam otpjevala svoju autorsku pjesmu ‘Rano duboka’, uz Nikšu Bratoša na gitari. Izvedba je bila iznimno emotivna, publika je ustala na noge, a ja sam imala osjećaj da pjesmu zajedno puštamo u svijet“ ističe Ružica. Posebnu težinu večeri dali su i ljudi koji su joj pružili podršku iz prvih redova, među kojima su bili TV voditelj i urednik na RTL-u Zoran Šprajc, voditelj na HRT-u Davor Meštrović, redatelj Krešo Dolenčić, glazbenici Toma i Filip Rudan te glumice Nika Barišić i Lena Medar, kao i brojni drugi. “Bilo je posebno lijepo što je bila prisutna cijela moja obitelj, prijatelji, kolege, autorski tim, kao i ravnateljica Kazališta Komedija, Uršula Cetinski, kojoj zahvaljujem na podršci, ali i svima koji su došli”, dodaje Ružica.

Osim gostovanja mlade kantautorice Lu Jakelić i cijenjenog producenta Nikše Bratoša, Ružica je pozornicu dijelila i s ostalim vrhunskim glazbenicima - Tomislavom Parmaćem na klaviru, Leopoldom Stašićem na violini i Nevenom Šverkom na violončelu. Singl „Rano duboka“, donosi suvremeni pristup sevdahu, žanru s kojim je Ružica duboko povezana i koji, kako sama kaže, traži potpunu iskrenost i emotivnu prisutnost izvođača. Iako je hrabro zakoračila u novo poglavlje svoje karijere, Ružica je istaknula kako se ne odriče svoje prve umjetničke ljubavi - kazališta. “Gluma je dio mene i bez kazališta ne mogu živjeti, pa ću i dalje raditi oboje. Srećom, zaposlena sam u kazalištu koje radi i mjuzikle i glazbene predstave. Trenutno su u tijeku probe za mjuzikl „Radio Dubrava“ u režiji Kreše Dolenčića, priču o Zagrebu devedesetih i najvećim hitovima mog najdražeg Prljavog kazališta. Imam glavnu ulogu i jako se veselim – čeka me puno posla, ali sam uzbuđena i sretna”.