Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
LJUBAV NAKON SHOWA

FOTO Igor iz 'Braka na prvu' više ne skriva novu djevojku! Podijelio romantične trenutke s putovanja

Foto: RTL
1/22
VL
Autor
Vecernji.hr
21.10.2025.
u 22:00

Igor Horvat, jedno od najpoznatijih lica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', nakon neuspjeha s Doris pronašao je sreću

Igor Horvat, sudionik popularnog sociološkog eksperimenta Brak na prvu, iznenadio je pratitelje objavom fotografija s novom partnericom. Iako je iz showa izašao sam, ljubav je pronašla put do njega. Sreću više ne skriva, a to je potvrdio i romantičnim putovanjem u Budimpeštu, gdje je snimio video s najljepšim zajedničkim trenucima. - Romantika u Budimpešti - kratko je poručio uz objavu.

Da je riječ o velikoj ljubavi, Igor je dao naslutiti i ranije ovog ljeta, opisavši za RTL svoju odabranicu kao "dar s neba koji je čekao 39 godina" te je naglasio kako je sretniji nego ikada. Poznato je da je veliki romantik koji voli pokazati da mu je stalo. - Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači - izjavio je svojedobno, potvrdivši da svoju novu partnericu obasipa pažnjom.

Budimpešta nije jedina destinacija na kojoj je par stvarao uspomene. Tijekom ljeta uživali su na hrvatskoj obali, putujući kroz Dalmaciju i Istru, posjetivši Senj, Zadar i Rabac. Igor je pritom podijelio i važnu životnu lekciju, poručivši kako "nije bitno gdje ideš, nego s kim provodiš svoje vrijeme", dajući do znanja da je pronašao osobu s kojom je svaki trenutak neprocjenjiv.

Podsjetimo, Igorov put u showu Brak na prvu nije imao sretan kraj. Stručnjaci su ga spojili s Doris, no njihov odnos nije uspio. Ovaj 39-godišnji poduzetnik iz Bjelovara nedvosmisleno je poručio Doris da je njihovoj priči kraj. - Doris, nažalost, cvijet je uvenuo i sada slobodno možeš obrisati moj broj telefona. Sretno - objavio je putem Instagrama. Poruka je referenca na biljku koju mu je Doris dala uz riječi da, ako uvene, može izbrisati njezin broj, čime je simbolično potvrđen prekid.

FOTO Igor iz ‘Braka na prvu’ pokazao kako uživa s novom ljubavi: ‘Nije bitno gdje ideš, nego s kim’
1/13

Njihov put u sociološkom eksperimentu započeo je obećavajuće, s kemijom na vjenčanju. Igor je gajio nade u pravu vezu, dok je Doris od početka bila suzdržanija. Na kraju showa odlučili su ostati prijatelji, no čini se da ni ta veza nije potrajala nakon što su se kamere ugasile i život nastavio dalje.

Već tijekom završne ceremonije, Igor je izrazio razočaranje, navodeći da se s Doris čuje "ništa posebno" i da je ona dugo znala da on nije za nju. Stručnjaci su Doris suočili s komentarima o "zavlačenju" i neiskrenosti, što je ona pripisala svojoj nesklonosti da direktno izražava negativne emocije.

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
1/16

Igor je smatrao da je Doris bila zatvorena i da se bojala pokazati prave osjećaje. - Ona je dosta zatvorena, puna straha, ne želi se izraziti i reći ono što misli. Boji se to reći, vidim da ima neka emocija sigurno, ipak je provela sa mnom dva mjeseca i malo će joj biti sad teže. Ja ću vjerojatno Doris nedostajati više nego ona meni - komentirao je natjecatelj.

Prepoznajete li ovu popularnu pjevačicu iz našeg susjedstva? Slavi 65. rođendan, a ovako se mijenala kroz godine

Ključne riječi
showbiz partnerica brak na prvu igor horvat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još