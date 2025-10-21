FOTO Igor iz 'Braka na prvu' više ne skriva novu djevojku! Podijelio romantične trenutke s putovanja

Igor Horvat, sudionik popularnog sociološkog eksperimenta Brak na prvu, iznenadio je pratitelje objavom fotografija s novom partnericom. Iako je iz showa izašao sam, ljubav je pronašla put do njega. Sreću više ne skriva, a to je potvrdio i romantičnim putovanjem u Budimpeštu, gdje je snimio video s najljepšim zajedničkim trenucima. - Romantika u Budimpešti - kratko je poručio uz objavu.

Da je riječ o velikoj ljubavi, Igor je dao naslutiti i ranije ovog ljeta, opisavši za RTL svoju odabranicu kao "dar s neba koji je čekao 39 godina" te je naglasio kako je sretniji nego ikada. Poznato je da je veliki romantik koji voli pokazati da mu je stalo. - Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači - izjavio je svojedobno, potvrdivši da svoju novu partnericu obasipa pažnjom.

Budimpešta nije jedina destinacija na kojoj je par stvarao uspomene. Tijekom ljeta uživali su na hrvatskoj obali, putujući kroz Dalmaciju i Istru, posjetivši Senj, Zadar i Rabac. Igor je pritom podijelio i važnu životnu lekciju, poručivši kako "nije bitno gdje ideš, nego s kim provodiš svoje vrijeme", dajući do znanja da je pronašao osobu s kojom je svaki trenutak neprocjenjiv.

Podsjetimo, Igorov put u showu Brak na prvu nije imao sretan kraj. Stručnjaci su ga spojili s Doris, no njihov odnos nije uspio. Ovaj 39-godišnji poduzetnik iz Bjelovara nedvosmisleno je poručio Doris da je njihovoj priči kraj. - Doris, nažalost, cvijet je uvenuo i sada slobodno možeš obrisati moj broj telefona. Sretno - objavio je putem Instagrama. Poruka je referenca na biljku koju mu je Doris dala uz riječi da, ako uvene, može izbrisati njezin broj, čime je simbolično potvrđen prekid.

Njihov put u sociološkom eksperimentu započeo je obećavajuće, s kemijom na vjenčanju. Igor je gajio nade u pravu vezu, dok je Doris od početka bila suzdržanija. Na kraju showa odlučili su ostati prijatelji, no čini se da ni ta veza nije potrajala nakon što su se kamere ugasile i život nastavio dalje.

Već tijekom završne ceremonije, Igor je izrazio razočaranje, navodeći da se s Doris čuje "ništa posebno" i da je ona dugo znala da on nije za nju. Stručnjaci su Doris suočili s komentarima o "zavlačenju" i neiskrenosti, što je ona pripisala svojoj nesklonosti da direktno izražava negativne emocije.

Igor je smatrao da je Doris bila zatvorena i da se bojala pokazati prave osjećaje. - Ona je dosta zatvorena, puna straha, ne želi se izraziti i reći ono što misli. Boji se to reći, vidim da ima neka emocija sigurno, ipak je provela sa mnom dva mjeseca i malo će joj biti sad teže. Ja ću vjerojatno Doris nedostajati više nego ona meni - komentirao je natjecatelj.