EUFORIJA NA TRGU

Oglasio se Marko Perković Thompson i podijelio na društvenim mrežama dio atmosfere s dočeka

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 19:46

Kao što se moglo i očekivati, Thompsonova objava s dočeka izazvala je lavinu emotivnih reakcija i komentara

Marko Perković Thompson na svom je Instagram profilu podijelio seriju fotografija koje svjedoče o euforičnoj atmosferi na glavnom zagrebačkom trgu. Objavom pod naslovom "Pozdrav s Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu! - Doček rukometnih reprezentativaca 2. veljače 2026." zabilježio je trenutke slavlja s hrvatskim rukometašima koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Na slikama se vidi pjevač na pozornici s mikrofonom u ruci, okružen nasmijanim sportašima ogrnutim hrvatskim zastavama, dok ispred njih stoji rijeka ljudi obasjana svjetlima pozornice i baklji. Emocije su na vrhuncu, a prizori s prepunog Trga prikazuju zajedništvo pjevača, reprezentativaca i navijača. Kao što se moglo i očekivati, Thompsonova objava s dočeka izazvala je lavinu emotivnih reakcija i komentara.

Njegovi pratitelji iskazali su mu bezrezervnu podršku porukama. Marko Perković Thompson održao je i kratak, emotivan govor. 'Donijeli ste nam veliku radost, vi ste hrvatski vitezovi. I kad ste gubili, gubili ste kao vitezovi', rekao je i dodao 'Kada su se sporedne stvari događale, vi ste se ponašali kao vitezovi. Počašćen sam što ste pjevali moje pjesme. Ovdje na trgu svih Hrvata, otpjevat ćemo sve te pjesme'., rekao je pjevač i na dočeku otpjevao sve pjesme koje su rukometaši poželjeli čuti. Prva pjesma koju je otpjevao bila je "Ako ne znaš pta je bilo" koja je postala i neslužbena himna naših rukometnih reprezentativaca. 

Ključne riječi
showbiz doček rukometaši Marko Perković Thompson

