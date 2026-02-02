Crvena jabuka priprema koncert u Boogaloou

Crvena jabuka, bend koji četiri desetljeća utječe na pop-rock scenu regije, dolazi u Boogaloo! Ovaj kultni sastav, poznat po svojim emotivnim baladama i zaraznim hitovima, priprema spektakularan koncert u subotu, 28. ožujka u klubu Boogaloo.
Kroz svoju bogatu diskografiju, Crvena jabuka, izdala je više od dvadeset albuma i kompilacija. Prvi album Crvena jabuka izdali su 1986. Niz se nastavlja s albumom Za sve ove godine (1987), Sanjati (1988), Tamo gdje ljubav počinje (1989), Nekako s proljeća (1991) itd..,pa sve do danas. Posljednji album Mirišu jabuke izašao je 2024.godine te najavio slavljeničku turneju povodom četrdeset godina benda. Koncertno slavlje bend će nastaviti najavljenim koncertima i u 2026-oj godini po Europi i svijetu.
Nakon što su u studenom 2025. rasprodali Arenu Zagreb, te dvije godine ranije ostvarili nastup za pamćenje u Areni na Valentinovo 2023., ovaj dinamični sastav ponovno će se popeti na pozornicu pred zagrebačkom publikom, ovog puta u intimnijem i energičnom ambijentu kluba.
Očekujte hitove poput „Dirlija“, „Bježi kišo s prozora“, „Ne govori više“,“Volio bih da si tu“, „Ima nešto od srca do srca“ i još niz bezvremenskih pjesama koje znamo napamet!
Boogaloo će tog vikenda postati epicentar dobre glazbe - pridružite se slavlju jednog od najomiljenijih bendova naših prostora i budite dio priče koju piše Crvena jabuka!
Svoje ulaznice za 28.3. osiguraj u pretprodaji po cijeni od 25 eura te po cijeni od 30 eura na dan koncerta, putem Entrio sustava ili na njihovim prodajnim mjestima.
