Ecija Ivušić proslavila prvo Valentinovo nakon prekida s bivšim nogometašem

- Ispala sam ovdje na pola. Znači apsolutno sve što inače u životu nisam. Nekome previše, da. Nekome taman, da. Nekome premalo, nikad. I zapravo vam to želim reći- nikad ne budite nekome premalo, a pogotovo sebi. Budite si taman i bit ćete svima oko sebe također - započela je radijska voditeljica Ecija Ivušić ljubavnu objavu na svome Instagramu povodom Valentinova.

-Danas slavimo ljubav pa ću pod broj jedan navesti onu prema sebi, a zatim prema svima i svemu oko vas što vas usrećuje i čini mirnima. I zaista vam želim da sve što osjećate bude ljubav, sve što mislite bude iz ljubavi i sve što radite bude u ljubavi. Sretno Valentinovo ljudi - zaokružila je znakovito Ivušić koja je prije četiri mjeseca prekinula vezu s bivšim nogometašem Nikolom Pokrivačem.

Podsjetimo, sredinom kolovoza hrvatska scena dobila je još jedan ljubavni par – voditeljica Ecija Ivušić ponosno je obznanila na društvenim mrežama da ljubi bivšeg reprezentativca Nikolu Pokrivača.

Međutim, početkom listopada prošle godine šuškanja o prekidu romanse bila su sve glasnija jer su na društvenim su mrežama tijekom proslave njezinog rođendana počele kružiti slike na kojima su označeni mnogi bliski prijatelji, od Nives Celzijus, Dalibora Petka do Snježane Mehun, ali ni na jednoj nije bilo Nikole Pokrivača.

Sve to prouzročilo je sumnju da je ljubavni par prekinuo, a kada smo zatražili komentar voditeljice na to što smo zamijetili, prekinula nas je uznemireno prije postavljanja pitanja govoreći: „Ne, ne, ne i ne. Zašto vi to ljudi pišete? Koga to zanima?“ S druge strane, kada smo zatražili komentar Nikole Pokrivača, on se počeo smijati i zatim rekao: „Nemam komentara.“

