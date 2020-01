Ecija Ivušić poručila: 'Svašta mi žene možemo kad se zainatimo. Vidjet ćete sutra'

- Sama. Radila valove. Stavljala ekstenzije. Šminkala se. Planirala neke velike stvari danas. Rekla si “volim te”, “možeš ti to” i “sve će bit ok”. Sve sama. Svašta mi žene možemo kad se zainatimo. Vidjet ćete sutra - poručila je Ecija Ivušić u zadnjoj objavi na Instagramu.

Lijepo sređena Ecija zaradila je mnoge komplimente i u 2020. ušla sa stilom i podrškom mnogih.

"Prelijepa", "Predivna", "Wow Ecija" i slični komentari nizali su se na njezinom profilu, a komplimente su joj udijelili Tatjana Dragović i Žanamri Perčić.

Prošla godina bila je definitivno turbulentna za voditeljicu Eciju Ivušić. Na Instagramu je objavila seriju fotografija, neke od njih u badićima te napisala kako se osjećala posljednjih šest mjeseci.

"Ovih dana svi podvlače neke crte, a zapravo bi samo trebalo nastaviti crtat. Jer život treba crtat, šarat i bojat bojama. Ne treba ga pisat, i povlačit crne crte po njemu. Al ok. Treba rezimirat naučeno, treba nekad i stavit nešto crno na bijelo, pogotovo kad je korak naprijed, ne nazad. Pa što me 2019. naučila? Uf. Svašta. Ali kako to već bude, ne učimo u odsutnosti, već prisutnosti", počela je Ecija s objavom i navela mnoge na razmišljanje s nastavkom:

"Duhom. Tijelom. Srcem. A kad god si prisutan ili voli ili boli. I neka je. Oboje. Ne bih ništa mijenjala. Ono je mijenjalo mene", napisala je voditeljica koja je u kolovozu prošle godine potvrdila da je u vezi s nogometašem Nikolom Pokrivačem, a kasnije otkrila i da su prekinuli.