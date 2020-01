Našoj voditeljici godinu su obilježile nepromišljene izjave i prekid, otkrila što je naučila

Prošla godina bila je definitivno turbulentna za voditeljicu Eciju Ivušić. Na Instagramu je objavila seriju fotografija, neke od njih u badićima te napisala kako se osjećala posljednjih šest mjeseci.

"Ovih dana svi podvlače neke crte, a zapravo bi samo trebalo nastaviti crtat. Jer život treba crtat, šarat i bojat bojama. Ne treba ga pisat, i povlačit crne crte po njemu.Al ok. Treba rezimirat naučeno, treba nekad i stavit nešto crno na bijelo, pogotovo kad je korak naprijed, ne nazad. Pa što me 2019. naučila? Uf. Svašta. Ali kako to već bude, ne učimo u odsutnosti, već prisutnosti. Duhom. Tijelom. Srcem. A kad god si prisutan ili voli ili boli. I neka je. Oboje. Ne bih ništa mijenjala. Ono je mijenjalo mene", napisala je voditeljica koja je u kolovozu prošle godine potvrdila da je u vezi s nogometašem Nikolom Pokrivačem, a kasnije otkrila i da su prekinuli.

"1. Ljude ne mijenja vaša ljubav prema njima, nego njihova prema vama. Teško je dosegnut takvu ljubav dovoljnu za promjenu. Ali to ne treba shvaćati osobno. Većina ljudi nema dovoljno ljubavi ni za sebe, a kamoli druge. Ili tebe.

2. Općenito nikad ne treba shvaćati osobno tuđu akciju prema vama. Ljudi polaze uvijek od sebe. Tako i u osudama, vrednovanju, moraliziranju. Evo npr. ja živim ljubav i dobrotu. Ne shvaćaj osobno to što volim i cijenim. Nije do tebe. Do mene je.

3. S jeftinim stvarima i ljudima, najskuplje se prolazi. Radije imajte posla sa skupima. To se zove investicija. Ono prvo bankrot. Bolje ući u investiciju, nego bankrot.

4. Loši ljudi zaista postoje, al to zaista ne treba imati veze s vama.

5. Nikad ne podcjenjuj moć vremena. Pusti ga da prolazi. Pa ga pusti još malo. Pusti djela da prate obećanja. Pa još jednom pusti vrijeme da ide. I kad misliš da si siguran, ponovi sve to još jednom. E tek onda pusti sebe. Pravog i cijelog sebe.

Ne zaslužuje svatko savršeno osjetiti tvoje nesavršenosti. Čuvaj ih za one koji su dovoljno hrabri također biti nesavršeni. Ti su vrijedni. Tebe. I ti njih.

6. Što je veće očekivanje, izdaja je teža, razočaranje je veće. Ne očekuj ništa ni od koga. Čak ni od sebe. Samo se voli. I pusti druge da te vole. I ti voli druge. Bez očekivanja.

7. Call me crazy, al ja i dalje vjerujem u ljubav. I da ta ljubav kad je prava spraši sve ono “ne pravo” oko tebe.

8. Da bi ljubav bila prava, ljudi moraju biti još praviji. Praviji nije riječ. Što to znači? Znači da nema definiranja. Ni očekivanja. Što smo rekli? Vrati se na 6. Samo voli. I točka.

9. Otrcano je, ali nikad ne reci nikad. Fakat. Svaki put kad sam rekla “nikad” bilo je “nekad”, i to skoro.

10. Nisi slab ako imaš drugačiji (sporiji) tempo vlastitog rasta. Nisi slab ako priznaš da nisi dobro. Nisi slab sve dokle uviđaš svoje slabosti. I imaš snage za dalje i bolje.

Ove godine znali su mi često spočitati da ne smijem biti slaba. I nisam bila. Bila sam jaka. Na van. E pa ove godine sam bila jaka, sljedeće ću biti sretna. Na unutra. I to si

obećavam.

Neka vam je sretna Nova ljudi. Budite mi dobro. I živite. Ne životarite. Jedino kako se pravo živi je kad živiš ljubav. Pa živjeli vi meni. I živjela ljubav", zaključila je Ivušić.