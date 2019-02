De Niro se razvodi, a supruga Grace mu je odlučila zagorčati sve

Rastave holivudskih parova uglavnom idu u jedan od dva smjera; sporazumno ili glavom kroz zid. Robert De Niro se trenutno nalazi u ovom drugom scenariju, a njegova bivša supruga Grace Hightower samo dolijeva ulje na vatru.

- Ovo se sve može razriješiti u privatnosti i tiho iza zatvorenih vrata, ali Grace želi to učiniti javnim. - govori izvor blizak glumcu, koji je inače poznat po izbjegavanju pitanja javnosti.

Toliko opsjednut svojom privatnošću, De Niro je u prosincu prošle godine zatražio rastavu pod bezimenim inicijalima, a sada ga Grace prisiljava da se pojavljuje na sudu i suočava s hordama novinara i fotografa u cijelom procesu, piše Page Six.

Prošli tjedan, De Niro se pokušao sakriti od bliceva fotografa i otresito prokomentirao “Nisi baš pametan radeći posao ovako.”

Par navodno ima potpisan predbračni ugovor, ali Allan Mantel, odvjetnik Grace Hightower, odbija dati dodatne informacije. Trenutno je najveći dio rasprave posvećen skrbništvu njihove dvoje djece; dvadesetogodišnji Elliot kojem je dijagnosticiran autizam i sedmogodišnja Helen Grace.

- On samo želi vidjeti djecu, a ona mu otežava. On ima 75 godina i nije mu stalo do novaca.- govori dugogodišnji De Nirov suradnik.

- Robert se ne bi povlačio po sudovima, a i njoj bi bilo bolje bez toga. Međutim, ona želi natjerati Roberta da joj da manje novaca.- nadodaje ovaj izvor. Dvojac će izaći pred suca ponovno u četvrtak.

