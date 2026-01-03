Oprah brutalno iskrena o lijekovima za mršavljenje koje uzima: Jedva prepoznajem ženu koja sam postala

Jedna od najmoćnijih žena svijeta, Oprah Winfrey, desetljećima se borila s kilogramima pred očima javnosti. Sada je otvoreno progovorila o korištenju GLP-1 lijekova, revoluciji koju su donijeli u njezin život te bolnoj lekciji koju je naučila kada ih je odlučila prestati uzimati. "Nedavno sam pojela kroasan. Cijeli." Ova jednostavna rečenica, koju je Oprah Winfrey podijelila u nedavnom intervjuu, za nju predstavlja monumentalnu promjenu. Prije samo nekoliko godina, takav bi je doručak proganjao cijeli dan. "Razmišljala bih o kalorijama, kako ću to potrošiti, smijem li večerati. I dalje bih mislila na taj prokleti kroasan!" Danas, međutim, jedina misao koja joj je prošla glavom bila je: "Moram počistiti ove mrvice." Ta oslobađajuća tišina u glavi, odsutnost onoga što stručnjaci nazivaju "šumom hrane", izravna je posljedica GLP-1 lijeka za mršavljenje koji je počela koristiti prije otprilike dvije i pol godine.

Njezina borba s težinom bila je javna i često brutalna. Više od četiri desetljeća, od uloge u filmu "Boja purpura" i početka nacionalnog emitiranja njezinog talk showa, tabloidi su nemilosrdno bilježili svaku njezinu promjenu težine. Naslovi poput "Oprah – deblja no ikad" i "Oprah upozorena: 'Dijeta ili smrt'" duboko su joj se urezali u pamćenje. I sama je, priznaje danas, doprinosila kulturi srama. Svi se sjećaju sada već kultne scene iz 1988. kada je na pozornicu dovukla kolica s 30 kilograma životinjske masti kako bi demonstrirala svoj gubitak kilograma, postignut izgladnjivanjem na tekućoj dijeti. Svaki put kad bi smršavila, osjećala se kao da je dokazala snagu volje, no kilogrami su se uvijek iznova vraćali.Godinama je vjerovala da je sve stvar discipline i samokontrole, osjećajući dubok sram i razočaranje pri svakom neuspjehu. "Osjećala sam da je to moja krivnja", izjavila je. Prijelomni trenutak dogodio se 2023. godine tijekom snimanja emisije o pretilosti. "Doživjela sam prosvjetljenje", kaže Oprah. "Shvatila sam da prejedanje ne uzrokuje pretilost. Pretilost uzrokuje prejedanje. To je najnevjerojatnija, oslobađajuća spoznaja koju sam doživjela kao odrasla osoba." Ta spoznaja da je pretilost bolest, a ne moralni neuspjeh, promijenila joj je sve i potaknula je da isproba lijekove koje je dotad smatrala "lakim izlazom".

Medicinsko rješenje doživjela je kao "olakšanje, otkupljenje, dar". Potpuno je promijenila svoj život. U 72. godini života, umjesto da vježbanje doživljava kao kaznu, sada sretno radi "mrtva dizanja i plankove". Prestala je piti alkohol i, što je najvažnije, osjeća se sitom nakon obroka. "Ne kažnjavam se neprestano. Jedva prepoznajem ženu koja sam postala. Ali to je sretna žena", kaže Oprah, dodajući da se osjeća življe i energičnije nego ikad prije.

Riječ je o klasi lijekova, formalno poznatih kao agonisti GLP-1 receptora, koji oponašaju djelovanje prirodnog hormona u tijelu. Izvorno razvijeni za liječenje dijabetesa tipa 2, brendovi poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara pokazali su se revolucionarnima u liječenju pretilosti. Njihov mehanizam djelovanja je višestruk: usporavaju pražnjenje želuca, što dovodi do dugotrajnijeg osjećaja sitosti, te djeluju izravno na centre za sitost u mozgu, smanjujući apetit i opsesivne misli o hrani. Upravo taj učinak "utišavanja šuma hrane" Oprah opisuje kao ključan, jer je shvatila da mršavi ljudi nemaju nužno više snage volje, već jednostavno ne razmišljaju stalno o hrani.

No, njezina priča ima i drugu stranu, manje lijepu.

Unatoč oslobađajućem iskustvu, Oprah je odlučila napraviti eksperiment. Na svoj 70. rođendan, u siječnju 2024., naglo je prestala uzimati lijek. "Pokušala sam pobijediti lijek", priznala je. Željela je vidjeti može li održati težinu samo uz zdravu prehranu i vježbanje, unatoč upozorenjima da će se kilogrami vratiti. Iako povratak nije bio trenutačan, tijekom godine dana bez terapije, vratila je devet kilograma. To ju je iskustvo naučilo bolnu, ali važnu lekciju. "Shvatila sam da je ovo doživotna stvar. Uzimam lijekove za visoki tlak i ako prestanem, tlak će mi porasti. Ista je stvar i s ovim. Dokazala sam samoj sebi da mi je lijek potreban."

Njezine su nuspojave, kaže, bile minimalne. "Imala sam nekih probavnih problema, pa moram piti dovoljno vode i uzimati magnezij", otkrila je, savjetujući postupan početak terapije. Ipak, najčešće nuspojave ovih lijekova su gastrointestinalne prirode, poput mučnine, povraćanja i proljeva, zbog čega dio korisnika i prekida terapiju. No, Oprah je otkrila i jedan potpuno neočekivan, pozitivan učinak: potpunu ravnodušnost prema alkoholu. "Bila sam veliki obožavatelj tekile. Jedne noći popila sam doslovno 17 čašica. Godinama nisam popila ni kap. Činjenica da više nemam ni želju za alkoholom je nevjerojatna."

Danas Oprah svoju priču dijeli kako bi razbila stigmu. Njezina glavna poruka je da se ljudi prestanu sramiti i kriviti sebe. "Ako imate pretilost u svojim genima, želim da znate da to nije vaša krivnja", poručuje. Smatra da je korištenje lijeka alat, a ne prečac, te je čak platila terapiju za nekoliko poznanika koji si je nisu mogli priuštiti. "Nema više srama. Neka ljudi govore što hoće." Njezin put, obilježen javnim poniženjem i osobnom borbom, doveo ju je do mjesta gdje se napokon osjeća slobodno, zdravo i, najvažnije od svega, sretno u vlastitoj koži.



S druge strane, brojni liječnici upozoravaju kako se ovi lijekovi ne bi trebali koristiti bez ozbiljnih konzultacija s liječnicima te da postoje vrlo jasni razlozi zbog kojih se prepisuju svima koji vode borbu s kilogramima. Unatoć iskustvima slavne voditeljice, pravila prehrana i lagana tjelovježba te zdrav način života, što uključuje uredne obroke, ali i kvalitetan san, puno su veći saveznik u gubitku kilograma. Osim toga, promjena životnih navika znači da se izgubljeni kilogrami neće vratiti jer se već nebrojeno puta pokazalo kako većina iscrpljujućih dijeta i samoinicijativno korištenje lijekova za mršavljenje, nisu dugoročno rješenje. Štoviše, u brojnim slučajevima mogu imati i jako loš utjecaj na cjelokupno zdravlje.