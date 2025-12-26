Naši Portali
NOVO POGLAVLJE

Naša pjevačica vratila se u velikom stilu nakon poroda: 'Moj životni ritam u potpunosti se promijenio'

26.12.2025.
u 20:40

Malo smo prolongirali planove, ali mislim da je vrijedilo i da će publika to prepoznati – kako u ovoj pjesmi, tako i na albumu koji izlazi početkom godine. Ali sad stvarno - obećajem!“, poručuje Emina Arapović

Nakon kratkog, ali životno važnog predaha, Emina Arapović vraća se na glazbenu scenu s novim singlom „Tko ti rane liječi“, snažnom rock baladom koja je spremna osvojiti publiku i radio postaje diljem Hrvatske. Iako je prvotno bilo planirano da pjesma izađe na proljeće, zajedno s novim albumom, planove je – kako sama Emina uz osmijeh kaže – promijenio njezin sin; „Zapravo je originalno bio plan da ovaj singl izađe na proljeće skupa s albumom, ali je moj sin Mladen odlučio biti glavni producent svog plana u kojem smo mi imali glavne uloge“, otkriva Emina. Tekst pjesme potpisuje Tatjana Markovčić, glazbu Marko Tomasović, dok je aranžman zaokružio Aleksandar Valenčić. Dodatni „rock touch“ pjesmi je dao Emir Grozdanić na gitari čime je pjesma dobila snažan, emotivan i prepoznatljiv zvuk.

„Ovo je prvi singl nakon što sam ostvarila ulogu majke. Moj životni ritam se u potpunosti promijenio, pa tako i onaj vezan uz pjevačku karijeru. Malo smo prolongirali planove, ali mislim da je vrijedilo i da će publika to prepoznati – kako u ovoj pjesmi, tako i na albumu koji izlazi početkom godine. Ali sad stvarno - obećajem!“, poručuje Emina. „Tko ti rane liječi“ za Eminu ima posebno značenje;

„Osvaja me tekstom, aranžmanom i atmosferom. Moj početak karijere obilježila je rock balada ‘Vučica’, po kojoj me publika i danas pamti. Iako sam po prirodi vrckava i vesela Dalmatinka, rock balade imaju posebno mjesto u mom srcu – kroz njih mogu izvući i najdublje emocije.“ Videospot za pjesmu sniman je u Hangaru, a režiju i montažu potpisuje Luka Grubišić dok je za izvršnu produkciju i realizaciju Emininih ideja bila zadužena Ana Borić.

„Htjeli smo da spot vizualno prati pjesmu – da bude pomalo tajanstven, ali i djelomično razigran“, dodaje Emina. Na samom kraju, Emina ne skriva uzbuđenje: „Jedva čekam čuti dojmove publike i nadam se da će biti jednako oduševljeni rezultatom kao i ja!“ Kako je već najavljeno, Eminin novi album „Jaka žena“ izlazi početkom godine, a do tada publika može uživati u stihovima i emociji nove rock balade „Tko ti rane liječi“.

Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
