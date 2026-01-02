‘Dužan je 55 tisuća eura!‘: Glumac koji je izgledom mamio ženske poglede bit će izbačen iz luksuznog doma

Glumačka ikona Mickey Rourke suočava se s deložacijom zbog neplaćene najamnine, piše portal Realtor.com. Naime, holivudski glumac živio je u kući u Los Angelesu te navodno ima dug za stanarinu od čak 60 tisuća dolara, odnosno oko 55 tisuća eura. Stanodavac ga je optužio da kasni s plaćanjem , a 73-godišnji dobitnik Zlatnog globusa dobio je 18. prosinca trodnevnu obavijest kojom je upozoren da mora podmiriti dug ili napustiti nekretninu, prema sudskim dokumentima podnesenim Okružnom sudu okruga Los Angeles.

Prema navodima stanodavca Erica Goldieja, Rourke nije postupio u skladu s tom obavijesti, koja je, kako stoji u sudskom podnesku, bila zalijepljena na vrata kuće i poslana poštom jer se u nekretnini nije mogla pronaći „nijedna osoba odgovarajuće dobi ili razboritosti“. Glumac živi u kući smještenoj u četvrti Beverly Grove, koja je u početku bila iznajmljena za oko 4.800 eura mjesečno. Kasnije je, prema sudskim dokumentima, mjesečna najamnina povećana na približno 6.400 eura. Glumac je ugovor o najmu potpisao u ožujku, a radi se o trosobnom bungalovu u španjolskom stilu s dvije i pol kupaonice. Kuća je izvorno izgrađena 1926. godine, a tijekom godina prošla je kroz opsežne renovacije. Prostire se na nešto više od 140 kvadratnih metara stambenog prostora, dok parcela ima više od 560 kvadratnih metara, što osigurava velik i ugodan vanjski prostor.

Rourke je na društvenim je mrežama objavljivao fotografije sa svojim psima ispred kuće, otkrivši i da je na stražnjem trijemu uredio improviziranu teretanu kako bi mogao nastaviti s treninzima.

Pobjednica Masterchefa otkrila nam je sve o svojim planovima: 'Želja mi je otvaranje restorana, evo kakav će biti koncept'

Dodajmo da iako glumčeva trenutačna financijska situacija nije poznata, ovo nije prvi put da se našao u problemima zbog neplaćene najamnine. Godine 2017. protiv njega je postupak pokrenuo i stanodavac u New Yorku, koji je tvrdio da mu glumac duguje oko 27.500 eura za neplaćenu najamninu lofta u Tribeci. Prema pisanju New York Posta, Rourke je pritom prouzročio i gotovo 9.200 eura štete na nekretnini, uključujući neovlaštenu ugradnju „disco rasvjete“ u strop, oštećenu bravu, uništenu kadu i rupe u zidovima. Optužen je da je prestao plaćati najamninu u listopadu 2016., dva mjeseca prije isteka ugovora u prosincu iste godine.

Inače, Rourkea pamtimo i po tome što je izbačen iz britanske verzije Celebrity Big Brothera nakon što je kao stanar kuće izdržao samo nekoliko dana. Naime, Mickey je izbačen zbog, kako su naveli producenti, 'neprihvatljivog ponašanja'. Rourke je u tom reality showu prvo sablaznio američku influencericu i glazbenicu Jojo Siwu rekavši joj da 'više neće biti gay ako ostane duže od četiri dana', što je kazao nakon što mu je ona otkrila da je u vezi s nebinarnom osobom i da voli žene.

Nakon toga je rekao i da treba cigaretu, no koristio je riječ 'fag', što je pogrdna riječ za osobe homoseksualne orijentacije pa pokazao prema Siwi te dodao da se to ne odnosi na nju. Kako mu je cijelo vrijeme bila na piku, izjavio je kasnije i da će glasati da 'izbace tu lezbijku što prije'. Nije baš jasno kako mu je 21-godišnjakinja stala na žulj da je baš nju izdvojio kao svoju metu, a s obzirom na to da je ovo reality show još nije poznato je li potpisao neki ugovor koji mu jamči da neće morati dugo ostati u kući ili je jednostavno odlučio na ovaj način samo izazvati izbacivanje kako u realityju ne bi morao biti do kraja. No, nije izbačen zbog komentara koje je imao na račun influencerice, već zato što se zakačio i s reality zvijezdom Chrisom Hughesom iz 'Love Islanda' kojem je rekao da će ga pokopati, dok je nekoliko drugih stanara i rasplakao.