Legendarni glumac bori se s teškom bolesti, a njegova supruga opisala kako danas izgledaju blagdani u njihovu domu

Legendarni glumac Bruce Willis od 2023. godine bori se frontotemporalnom demencijom, a nakon što mu je dijagnosticirana bolest povukao se s posla. O njegovom stanju nakon što se povukao iz javnosti govorili su njegovi najbliži, kćeri i supruga, kao i bivša supruga, glumica Demi Moore. Njegovo stanje, prema njihovim riječima, se promijenilo, a njegova supruga Emma Heming Willis, uoči Božića podijelila je dirljiv, ali i vrlo iskren esej o tome kako izgledaju blagdani kada brinete o članu obitelji s demencijom. U tekstu je otvoreno progovorila o promjenama koje su u njihov dom donijele godine bolesti i o tome koliko su "normalni" blagdani postali nešto sasvim drugo.

U eseju naslovljenom "Blagdani sada izgledaju drugačije", 47-godišnja Emma opisuje svakodnevicu brige za Brucea. Govoreći o blagdanima, Emma kaže da su se promijenili iz temelja. Tradicije koje su nekada dolazile same od sebe sada traže ozbiljno planiranje. "Kad brinete o nekome s demencijom, to postaje posebno teško. Ono što je nekad bilo jednostavno sada zahtijeva plan - i to puno planiranja." Dodaje i da su trenuci koji su nekad bili čista radost danas često pomiješani s tugom. "Znam to jer to živim. Ali unatoč svemu, smisao i dalje može postojati. Toplina i dalje može biti tu. Radost također."

Jedan od najiskrenijih dijelova eseja je priznanje da ponekad, dok radi stvari koje je prije obavljao Bruce, "u sebi bezazleno opsuje njegovo ime". Ne zato što je ljuta na njega, kaže, nego zato što joj nedostaje način na koji je nekad vodio blagdansko slavlje. Ističe i ono što mnogi osjećaju, ali rijetko izgovore: pritisak da sve mora izgledati isto kao prije, "kao na Instagramu". "Svuda oko nas su slike savršenih blagdana - uređeni domovi, bezbrižna okupljanja, nasmijana lica u istim pidžamama. Čak i kad znamo da je to namješteno, svejedno nas može pogoditi."

U takvoj situaciji, kaže, "normalno" više nije čvrsta kategorija, nego nešto što stalno bježi. "Dugo sam željela da sve ostane kao nekad, kao da će nas to zaštititi. Ali učim da fleksibilnost nije odustajanje. To je prilagodba." Zaključuje da smisao blagdana nije u savršenstvu, velikim okupljanjima i dekoracijama, nego u prisutnosti i onome što stvarno imate. Na kraju eseja Emma je podijelila i pet poruka ohrabrenja za sve koji se tijekom blagdana nose s teškom bolesti u obitelji: "Ne propadate ako stvari izgledaju drugačije. Samo se prilagođavate. Nikome ne dugujete objašnjenje kako slavite ili zašto ne slavite. U redu je pojednostaviti. Manje ponekad znači više. Tuga nije znak nezahvalnosti. Ona je znak ljubavi. Radost ne mora biti glasna da bi bila stvarna."

Inače, prije više od tri godine javnost je potresla informacija da se legendarni glumac Bruce Willis, mora povući iz glume protiv svoje volje. Poznatom glumcu postavljena je dijagnoza afazije, neurološkog stanja koje narušava sposobnost govora, razumijevanja, pamćenja i drugih mentalnih funkcija, što je u njegovu slučaju progresiralo u neizlječivu frontotemporalnu demenciju. Glumac je svoju situaciju prihvatio s dostojanstvom i nastojao je poduzeti sve potrebne korake kako bi sebi i najbližima olakšao suočavanje s bolešću - njegova sadašnja i bivša supruga, pet kćeri te unuk stalno su uz njega. Unatoč tome, i Demi Moore i Emma Heming otvoreno govore o teškoćama s kojima se suočavaju, jer shvaćaju da ne mogu pružiti pomoć muškarcu koji je na filmskom platnu nebrojeno puta bio spasitelj, a sada se sam nalazi u situaciji iz koje nema izlaska.

Emma u dirljivom razgovoru s novinarkom Diane Sawyer detaljno je objasnila kako se njen život transformirao nakon što je Bruce dobio dijagnozu. ''Bruce je općenito stvarno dobrog zdravlja. Samo ga mozak izdaje. Jezik se mijenja i naučili smo se prilagoditi. Imamo način komunikacije s njim koji je jednostavno drugačiji'', izjavila je Emma u intervjuu koji je prikazan 26. kolovoza. Novinarka je postavila pitanje prepoznaje li je Bruce i ostale članove obitelji. ''Znam da me prepoznaje. Kad smo s njim, njegovo lice se ozari'', odgovorila je. ''Drži nas za ruke. Ljubimo ga. Grlimo ga. On uzvraća. Nije mi važno što se ne sjeća mog imena, datuma našeg vjenčanja ili rođendana naših kćeri. Glavno je da razumije da sam ovdje, pored njega i da ga nikada neću ostaviti'', nastavila je Bruceova žena.

Njegova sposobnost izražavanja postaje sve ograničenija, često ne razumije što mu drugi govore ili što se zbiva u njegovoj okolini, a kretanje mu je također otežano. Uz njega su Demi i kćeri Tallulah, Rumer i Scout, kao i tim medicinskih sestara i skrbnica koje pružaju podršku obitelji. Stručna njega postala je neophodna, a očekuje se da će profesionalci uskoro potpuno preuzeti skrb o njemu. Kada je Bruce dobio dijagnozu, liječnici su Emmi jasno rekli da ne postoji nadu niti lijek. ''Odlazite odavde bez ičega... To je sve što sam razumjela. Nisam mogla ni izgovoriti dijagnozu, nisam razumjela što je to. Uhvatila me panika. Sve čega se sjećam nakon toga je da nisam mogla ništa drugo čuti.'' U skorije vrijeme bila je primorana na bolnu odluku - premjestila je supruga u drugi dom, prizemnu kuću, 'zbog njegove sigurnosti i udobnosti'. Medicinski tim brine se o njemu neprekidno, dvadeset i četiri sata dnevno. Emma i Bruce, međutim, i dalje dijele jutarnje i večernje obroke.