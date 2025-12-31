Konačno otkriven stvarni razlog prekida slavnog glumca i njegove 34 godine mlađe partnerice

.Nakon devet godina zajedničkog života, holivudski velikan Mel Gibson (69) i scenaristica Rosalind Ross (35) službeno su potvrdili svoj prekid. U ekskluzivnoj zajedničkoj izjavi za magazin People, par je objavio kraj svoje ljubavne priče, naglasivši kako im je prioritet dobrobit njihova osmogodišnjeg sina Larsa. "Iako je tužno završiti ovo poglavlje u našim životima, blagoslovljeni smo prekrasnim sinom i nastavit ćemo biti najbolji mogući roditelji", poručili su Gibson i Ross. Njihova odluka da ostanu posvećeni zajedničkom roditeljstvu dolazi kao zreo i odgovoran korak nakon gotovo desetljeća provedenog zajedno. Iako je vijest u javnost stigla tek krajem prosinca, izvori bliski paru otkrili su da su se Gibson i Ross u tišini razišli još prije otprilike godinu dana. Prema navodima, prekid je bio prijateljski i došao je kao "prirodan zaključak" jer su se s vremenom "udaljili kao par", a na njihovu odluku utjecale su i promjene u karijernim putevima i osobnim ciljevima. Par je, unatoč razdvojenom životu, uspješno čuvao svoju privatnost od očiju javnosti, nastavljajući se zajedno brinuti o sinu i podržavati jedno drugo u profesionalnim projektima, što svjedoči o dubokom poštovanju koje i dalje gaje jedno prema drugome.

Njihova veza započela je 2014. godine, kada je Ross, tada 23-godišnjakinja, angažirana kao scenaristica u Gibsonovoj produkcijskoj kući. Ubrzo su se zbližili, a njihova veza postala je javna unatoč značajnoj razlici od 34 godine, koja je često bila tema medijskih napisa. Sam Gibson je 2016. godine u jednom intervjuu komentirao razliku u godinama, izjavivši kako su one "samo broj". "Sviđamo se jedno drugome. Ona je odrasla osoba i jednostavno si pašemo. Možda to nekome stvara problem i čovjek ima bojazni oko takvih stvari, ali nama odlično funkcionira. Ona je zaista posebna osoba. Sviđa mi se. I to je to. Što više čovjek može tražiti?", rekao je tada slavni glumac, jasno dajući do znanja da njihova povezanost nadilazi društvene norme.

VEZANI ČLANCI



Kruna njihove ljubavi bio je sin Lars Gerard, rođen u siječnju 2017. godine. Njegovo rođenje poklopilo se s velikim trenutkom u Gibsonovoj karijeri, nominacijom za Oscara za najboljeg redatelja za ratnu dramu "Greben spašenih". Glumac je tada s oduševljenjem podijelio svoje osjećaje s javnošću, istaknuvši nevjerojatnu slučajnost. "Što može biti uzbudljivije od slušanja objava nominacija dok u naručju držite svog novorođenog sina?", izjavio je tada ponosni otac, spajajući dva najvažnija aspekta svog života, obitelj i filmsku umjetnost, u jednom nezaboravnom trenutku.

Lars je Gibsonovo deveto dijete, čime se glumac svrstava među očeve s jednom od najvećih obitelji u Hollywoodu. S bivšom suprugom, medicinskom sestrom Robyn Moore, s kojom je bio u braku čak 31 godinu, ima sedmero djece: kćer Hannah te sinove blizanace Christiana i Edwarda, Williama, Louisa, Mila i Thomasa. Nakon razvoda od Moore, Gibson je bio u burnoj i medijski vrlo praćenoj vezi s ruskom pijanisticom Oksanom Grigorijevom, s kojom ima 16-godišnju kćer Luciju. Taj prekid 2010. godine ostao je zapamćen po teškim optužbama za obiteljsko nasilje, sudskim zabranama prilaska i objavi neugodnih audio snimki koje su ozbiljno naštetile Gibsonovom ugledu.

FILE PHOTO: Cast member Mel Gibson (R) and Rosalind Ross attend the premiere of "Daddy's Home 2" in Los Angeles, California, U.S. November 5, 2017. REUTERS/Phil McCarten/File Photo Photo: PHIL McCARTEN/REUTERS Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS



Par je zajedno prošao i kroz iznimno teške trenutke, poput gubitka obiteljskog doma u Malibuu koji je u siječnju ove godine uništen u katastrofalnim požarima u Los Angelesu. Gibson, koji je u to vrijeme bio poslovno odsutan, potvrdio je da su njegova obitelj i životinje sigurno evakuirani na vrijeme. "Dobra vijest je da su svi članovi moje obitelji i svi koje volim dobro i na sigurnom. Svi smo sretni i zdravi, a to je jedino o čemu mogu brinuti", rekao je tada medijima, pokazujući olakšanje unatoč golemom materijalnom gubitku.

Dok Mel Gibson trenutačno radi na dugoočekivanom nastavku svog biblijskog epa "Pasija", nazvanom "Uskrsnuće Kristovo", Rosalind Ross također gradi vrlo uspješnu karijeru. Osim što je u mlađim danima bila svjetska prvakinja u konjičkom sportu, Ross je danas cijenjena scenaristica i redateljica, najpoznatija po filmu "Father Stu" iz 2022. godine, u kojem su glavne uloge igrali Mark Wahlberg i sam Gibson. Oboje sada kreću u nova životna i profesionalna poglavlja, ali zauvijek povezani ulogom roditelja malenog Larsa.