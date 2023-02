Daniel Popović o pjesmi 'Mama ŠČ!': 'Grupa je fenomenalna, mislim da je ovo zanimljivo za Europu'

Tjedan dana nakon pobjede grupe Let 3 i njihove pjesme "Mama ŠČ!" reakcije se ne stišavaju. I dok su jedni oduševljeni, drugima nije dovoljno dobra za Euroviziju, a neki od takvih čak idu toliko daleko da ju žele i diskvalificirati. Bilo kako bilo, posljednjih dana i poznati Hrvati reagiraju na nju, a Daniel Popović (67), čovjek koji je predstavljao Jugoslaviju 1983. godine s legendarnom pjesmom "Džuli", kaže da bi itekako volio da s ovom pjesmom uđemo u polufinale.

- Grupa je fenomenalna, netko bi rekao skandalozna, šokantna, ja podržavam, kako bih rekao, skok iz padobrana - komentirao je Popović za Danas.hr dok je bio u Konavlima, a i dodao je svoju prognozu za ovogodišnju Euroviziju.

- Volio bi da uđu u finale. Mislim da je ovo zanimljivo za Europu i ako kažu da Eurosong postaje svjetski festival - zaključio je.

I sam se rado sjeća 1983. godine kada se popeo na pozornicu u Münchenu, tada Zapadnoj Njemačkoj gdje je održana 28. po redu Eurovizija. Voditeljica je bila Marlene Charell, koja je govorila na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku. Corinne Hermes iz Luksemburga je pobjednica ove Eurovizije s pjesmom "Si la vie est cadeau", dok je Popović završio na sjajnom četvrtom mjestu.

- Naravno da je to divan osjećaj. Prošlo je puno godina, sjećam se svojih prvih početaka na Eurosongu, to je čarobno. Dan danas u svojim mislima podržavam uvijek mlade ljude, mnogima sam pomagao u karijeri da stvore svoju karijeru - kazao je Popović koji je u Konavlima u Cavtatu bio na Konoviziji. Stanovnici Konavala davno su smislili inačicu ovog popularnog pjevačkog natjecanja, no za razliku od Eurovizije, na hrvatskom se jugu ne natječu države, nego konavoska sela!

- Oni svi izvođači koji jedva čekaju da izađu na scenu, znam kako se osjećaju. Ovo je za njih veliki spektakl, svake godine - ispričao je.

Inače, grupa Let 3 predstavljat će nas u Liverpoolu, gdje se održava ovogodišnja Eurovizija nakon što je prošle godine pobjedu odnijela Ukrajina i njihov predstavnik Kalush Orchestra. Međutim, zbog ratne situacije Ukrajina je zaključila kako se tamo ne može održati natjecanje pa je pao izbor na Englesku. Sudeći prema brojkama na YouTubeu, Let 3 mogao bi dobro proći u rezultatima. Na službenom kanalu Eurovizije objavljena je i pjesma 'Mama ŠČ!' koja je u samo jedan dan prikupila gotovo pola milijuna pregleda. Najveći favoriti i ove godine su predstavnici Ukrajine, duo Tvorchi s pjesmom 'Heart of Steel'. Šansa za pobjedu im 26 posto. Na drugom mjestu stoji Švedska s 10 posto mogućnosti osvajanja ovog natjecanja te Norveška na treće mjesto s 8 posto šanse za pobjedu. Na ovogodišnjoj Euroviziji natječe 37 zemalja.

U razgovoru za HRT Damir Martinović Mrle iz Leta 3 pričao je o reakcijama na pjesmu "Mama ŠČ".

– Volim kad su zabrane. Od zabrana nama uvijek lijepo rastu brkovi i još neke stvari koje ne smijem sada reći – komentirao je Mrle. Osvrnuo se i na reakcije iz susjedne nam Srbije vezane za traktor jer su pojedini mediji u Srbiji objavili da Let 3 pojavljivanjem na traktorima aludira na progon Srba 1995. te pozvali sve ljude da gledaju naprijed i prestanu se "batrljati u glibu" prošlosti.

– Drago mi je što me to opet pitate, bilo bi užasno neukusno sprdati se s takvom nečijom situacijom, sa situacijom u kojoj su se ti ljudi tada našli. Ni Let 3, ni ja, ni itko od nas ne bi nikada ništa slično napravio. To jednostavno nije naš stil i to nije ljudski način ophođenja prema ljudima – istaknuo je Mrle. Dosta se ovih dana pisalo i o tekstu pjesme "Mama ŠČ", za koji Mrle kaže: - Tekst nije tako nepoznat. Traktor je internacionalna riječ, ŠČ je također internacionalna riječ, i mama isto, više-manje to se sve razumije. Sam naš nastup dosta je razumljiv i tih par riječi može se jako dobro povezati. ŠČ je postao izraz koji se od Dore koristi sve više u svakodnevnom govoru i postao je popularan.

VIDEO Let 3: Traktor nema veze s time što se u Srbiji podmeće u medijima, očekujemo od njih 12 bodova