Pjevala je veliki božićni hit, a umrla na sam Božić: Tragična priča pjevačice čiju pjesmu svi znaju

Životni put pjevačice Earthe Kitt, rođene 1927. godine u Južnoj Karolini, bio je obilježen nevjerojatnim usponima i bolnim padovima. Djetinjstvo joj je proteklo u siromaštvu, a činjenica da je bila dijete silovanja i odbačena zbog tamnije puti ostavila je dubok trag. Spas je pronašla u umjetnosti, preselivši se u New York gdje je počela kao plesačica. Ubrzo je njezin dubok i senzualan glas postao njezin zaštitni znak, a 1953. godine snimila je pjesmu koja ju je proslavila - "Santa Baby". Provokativna i duhovita, pjesma je postala božićni klasik i simbol njezine jedinstvene pojave.

Na vrhuncu slave, 1968. godine, karijera joj je naglo prekinuta. Tijekom ručka u Bijeloj kući otvoreno je kritizirala Vijetnamski rat pred tadašnjom prvom damom Lady Bird Johnson, što je izazvalo skandal, a posljedice su bile brutalne. Kitt se našla na crnoj listi i praktički je prognana iz američke industrije zabave. Sljedećih deset godina provela je radeći u Europi, gdje je bila cjenjenija, no nikada se nije odrekla svojih čvrstih stavova i beskompromisne osobnosti.

Veliki povratak u Sjedinjene Američke Države doživjela je tek osamdesetih, kada ju je nova generacija publike upoznala kroz filmove i kazalište. Mnogi je pamte i kao glas legendarne zlikovke Yzme u Disneyjevom animiranom hitu ''Carev novi cool'', a napokon je dobila priznanja i poštovanje koji su joj desetljećima bili uskraćeni. Ironično, sudbina je ispisala najsimboličniji kraj. Žena koja je otpjevala jedan od najpoznatijih božićnih hitova preminula je upravo na Božić, 25. prosinca 2008., u 81. godini života, nakon teške borbe s rakom debelog crijeva, čime je njezin status legende dodatno učvršćen.