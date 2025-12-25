Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SIMBOLIČAN KRAJ

Pjevala je veliki božićni hit, a umrla na sam Božić: Tragična priča pjevačice čiju pjesmu svi znaju

Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 20:00

Svijet je pamti po bezvremenskom hitu ''Santa Baby'', no život jedne od najautentičnijih umjetnica 20. stoljeća bio je sve samo ne glamurozan. Iza zavodljivog glasa Earthe Kitt krila se priča o siromaštvu i progonu, a sudbina je htjela da svoj život okonča upravo na dan koji je opjevala

Životni put pjevačice Earthe Kitt, rođene 1927. godine u Južnoj Karolini, bio je obilježen nevjerojatnim usponima i bolnim padovima. Djetinjstvo joj je proteklo u siromaštvu, a činjenica da je bila dijete silovanja i odbačena zbog tamnije puti ostavila je dubok trag. Spas je pronašla u umjetnosti, preselivši se u New York gdje je počela kao plesačica. Ubrzo je njezin dubok i senzualan glas postao njezin zaštitni znak, a 1953. godine snimila je pjesmu koja ju je proslavila - "Santa Baby". Provokativna i duhovita, pjesma je postala božićni klasik i simbol njezine jedinstvene pojave.

Na vrhuncu slave, 1968. godine, karijera joj je naglo prekinuta. Tijekom ručka u Bijeloj kući otvoreno je kritizirala Vijetnamski rat pred tadašnjom prvom damom Lady Bird Johnson, što je izazvalo skandal, a posljedice su bile brutalne. Kitt se našla na crnoj listi i praktički je prognana iz američke industrije zabave. Sljedećih deset godina provela je radeći u Europi, gdje je bila cjenjenija, no nikada se nije odrekla svojih čvrstih stavova i beskompromisne osobnosti.

Veliki povratak u Sjedinjene Američke Države doživjela je tek osamdesetih, kada ju je nova generacija publike upoznala kroz filmove i kazalište. Mnogi je pamte i kao glas legendarne zlikovke Yzme u Disneyjevom animiranom hitu ''Carev novi cool'', a napokon je dobila priznanja i poštovanje koji su joj desetljećima bili uskraćeni. Ironično, sudbina je ispisala najsimboličniji kraj. Žena koja je otpjevala jedan od najpoznatijih božićnih hitova preminula je upravo na Božić, 25. prosinca 2008., u 81. godini života, nakon teške borbe s rakom debelog crijeva, čime je njezin status legende dodatno učvršćen.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
1/60

Ključne riječi
showbiz božićna pjesma Božić pjevačica Eartha Kitt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2024 Disney Upfront
DANNY DEVITO

Bio je i ostao original - čovjek koji zna da fizičke proporcije ne određuju veličinu karijere ni veličinu osobnosti

Osamdesete i devedesete bile su razdoblje u kojem je DeVito postao filmska zvijezda. Glumio je u nizu hitova koji su prodavali milijune ulaznica, kao što su "Lov na zeleni dijamant" i "Dragulj s Nila", pustolovine s Michaelom Douglasom i Kathleen Turner, "Baci mamu iz vlaka", crna komedija koju je i režirao, "Twins", urnebesna komedija u kojoj glumi brata Arnolda Schwarzeneggera i "Povratak Batmana", gdje se pretvorio u zastrašujuće grotesknog Pingvina pod redateljskom palicom Tima Burtona

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!