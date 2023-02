Alen Vitasović o Letu 3: 'Pjesma je ružna za čuti, ali ima strašnu poruku, to je antiratna pjesma'

Ni tjedan danak nakon što je Let 3 pobijedio na Dori ne stišavaju se reakcije na njihov nastup i pjesmu 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati na Euroviziji u Liverpoolu. Svoj komentar o pobjedničkoj pjesmi jučer je u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma' voditeljici Ivi Šulentić iznio i istarski pjevač Alen Vitasović (54). - Pjesma je onako ružna za čuti, muzički. Ali ima strašnu poruku, mislim da su oni to namjerno napravili da zavaraju sav ovaj šminkeraj i ove ljigavce koji nastupaju - rekao je Vitasović.

- Što bi sad trebali poslati nekoga na Euroviziju da plače za nekom djevojkom? Ovi su napravili poruku za cijeli svijet, to je pacifistička poruka, ja sam isto pacifist, to je antiratna pjesma, samo što to puno ljudi uopće ne razumije jer u ovoj zemlji ima puno primitivaca i polupismenih ljudi - zaključio je Vitasović.

Podsjetimo, svojim nastupom članovi benda Let 3 privukli su puno pozornosti, a pratitelji Eurovizije imali su podijeljene komentare. Neki su smatrali da pjesmu treba diskvalificirati zbog političkog konteksta, dok su drugi smatrati da bi Let 3 mogli imati dobar plasman. Podsjetimo, Let 3 je nakon pobjede Hrvatskoj značajno poboljšao plasman na eurovizijskim kladionicama. Trenutno su na 15. mjestu, a predviđa se i da će doći do top 10 uskoro.

Brojke im idu i prilog i kada je riječ o broju pregleda na YouTubeu. Na službenom kanalu Eurovizije objavljena je i pjesma 'Mama ŠČ!' koja je u samo jedan dan prikupila gotovo pola milijuna pregleda. Najveći favoriti i ove godine su predstavnici Ukrajine, duo Tvorchi s pjesmom 'Heart of Steel'. Šansa za pobjedu im 26 posto. Na drugom mjestu stoji Švedska s 10 posto mogućnosti osvajanja ovog natjecanja te Norveška na treće mjesto s 8 posto šanse za pobjedu. Na ovogodišnjoj Euroviziji natječe 37 zemalja. Iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Finalna večer zakazana je za 13. svibnja, a polufinalne za 9. i 11. svibnja. Hrvatski predstavnici svoje će mjesto u finalu pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri.

