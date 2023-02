Stefan prišao Miljani, a ona u šoku zaurlala na njega: Zašto ti mene grliš, čiji si ti muž?

U sinoćnjoj epizodi emisije 'Brak na prvu' stiglo je vrijeme za romantičnu ceremoniju tajnog para treće sezone 'Braka na prvu', Marka Antunovića i Miljane Popović. Za Marka A. ovo je potpuno nova avantura i nije vjerovao da će se u nju ikad upustiti pa mu je zato ovo sve jako uzbudljivo. Mladoženja dolazi pred matičara, goste i kandidate. Pokušavao je ostati smiren, ali osjetio je jako veliku navalu adrenalina.

''Odmah sam pomislila da će se svidjeti Miljani zato što je nekako jedinstven'', na prvu je bila zadovoljna kuma Tamara.Ostali kandidati složili su se da Marko A. djeluje jako opušteno i otkačeno s obzirom na upečatljivo odijelo koje je odabrao. I Miljana je na svom putu prema ceremoniji, a jedino o čemu razmišlja je hoće li se svidjeti mladoženji ili ne.

''Kad je prišla bliže, kad sam je doživio, vidio sam da je stvarno prekrasna'', na prvu je bio zadovoljan Marko A. Kandidati su pozitivno odreagirali na novi par i smatraju da će se vjerojatno stvoriti nekakva pomutnja između ostalih parova, posebice onima koji nisu pretjerano bliski. ''Kad sam ga ugledala, nisam imala neki osjećaj. Ali kada se nasmijao, e, tada sam ga primijetila. Ima jako lijep osmijeh i mile okice'', poručila je Miljana.Marko A. je bio jako uzbuđen čitajući zavjete pa mu je glas drhtao, a on se tresao. Miljana nije imala klasičan zavjet, nego stihove. Nakon poljupca i čestitki, uslijedilo je fotografiranje. Novi su supružnici od prve kliknuli i ne prestaju razgovarati.

Na vjenčanju nije bilo sukoba između novih supružnika - Miljane Popović i Marka Antunovića, već između mlade i jednog od kandidata. Iako se na vjenčanju sve činilo idealno, u pozadini se odvio sukob. "Došao sam joj sa strane i rekao kako smatram da je dobila odličnog supruga. Imao sam iskrene namjere, a od nje sam dobio komentar: Zašto ti mene grliš", ispričao je Stefan kasnije u izjavama.

Miljanu je iz cipela izula činjenica da Marko ne zna tko je Zdravko Čolić pa se pribojava kako će mu se svidjeti njezina playlista. ''S kojeg si ti planeta? Svi znaju pjesme Zdravka Čolića. Ne znam kako će izgledati naš tulum'', komentirala je Miljana.I dok se njoj Marko čini malo nervoznim i povučenim, Miljana nije imala problema s poziranjem. ''Njezina energija mi se čini intenzivna i pomalo kaotična'', priznao je Marko.

Na redu je i večera, a ostali kandidati dobro se zabaljaju i uživaju u zajedničkom razgovoru i izmjenjivanju nježnosti. Miljana i Marko stižu na prvi ples i pozivaju ostale kandidate da im se pridruže na plesnom podiju. Ostali smatraju da si njih dvoje savršeno odgovaraju i pokazuju međusobne simpatije. ''Uhvatila me frka. Miljana, ovo se stvarno događa'', priznala je samoj sebi mlada nervozu tijekom plesa.

''Osjećaji su konfuzni, intenzivni… Nemam riječi kojima bih opisao taj osjećaj, moram prespavati'', uzbuđen je bio Marko, ''O supruzi sam stekao dojam da je jako samostalna, da zna što želi i da je prilično dominantna. U jednu ruku mi paše''. Hedviga je tijekom večeri otišla popričati s Miljanom i Markom A. kako bi im dala podršku i bolje ih upoznala.

Miljana je tijekom večeri primijetila par koji joj djeluje jako umjetno, a to su Lorena i Stefan. ''Ona djeluje vrlo posesivno, a on kao da to radi na silu, ti neki 'jedva dodiri' koji mu ne odgovaraju'', komentirala je.

Lorena i Stefan također nemaju lijepe riječi za Miljanu i Marka A. Lorena smatra da si karakterno uopće ne pašu, a i da je Miljana fizički puno zgodnija od njega. Stefan smatra da je Miljana danas lijepa samo zato što je sva ''namontirana''. ''Koliko me boli briga za njih dvoje, ja to ne mogu opisati. Doslovno ih nisam gledala'', komentirala je Lorena u izjavama.

I Petra se tijekom večeri odlučila upoznati s Miljanom, a nju je oduševilo što je završila medicinu. ''izgleda kao neka Ruskinja i apsolutno mi nije djelovalo da će mi reći da je doktorica. Stvarno sam se oduševila, za svaku pohvalu'', bila je zadovoljna drugim kandidatima Miljana.

Zabava se nastavila na plesnom podiju, a svi su bili opušteni i oduševljeni dobrom atmosferom, dok je zvijezda večeri i glavni plesač bio Dario. Marko A. se ispričao Miljani da on i kum planiraju jednu točku za nju pa će se sad povući kako bi se zagrijali. Ubrzo su stigli u salu samo u tajicama kako bi izveli svoj performans. Miljanu je točka oduševila, ali nije bila sigurna koliko je to iskreno bilo za nju jer da je onda bi to napravio dok bi bili sami.

''Djelovalo mi je kao osobna promocija njihove točke i toga čime se bave'', prigovorila je. Večer se polako završavala, kandidati su bili veseli i opušteni, a Marko i Andrea su se čak i poljubili. Miljana i Marko A. su došli u hotelsku sobu, umorni, ali i sretni zbog cijelog dana.

