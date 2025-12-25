Naši Portali
ČAK 78 POSTO GRAĐANA STRAHUJE OD NAPADA

Stručnjaci tvrde: Europa nije spremna za rat. Postoje i procjene kada bi Putin mogao krenuti prema Zapadu

Autor
Lorena Posavec
25.12.2025.
Stručnjaci upozoravaju da Rusija već vodi hibridni rat protiv Zapada putem sabotaža, dezinformacija i upada dronova u zračni prostor NATO-a

Prošlog mjeseca, kada su se u Whitehallu, sjedištu britanske vlade, sastali stručnjaci iz obrambenog sektora kako bi procijenili spremnost Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih saveznika za mogući sukob u nadolazećim godinama, njihov je zaključak bio zastrašujuće jasan: nisu spremni. Okupljeni na konferenciji koju je organizirao Royal United Services Institute (RUSI) bili su iskusni vojni, vladini i NATO dužnosnici te stručnjaci iz obrambene industrije. Njihovo upozorenje bilo je jasno: Europa mora povećati ulaganja u obranu i promijeniti način razmišljanja, uključujući i uključivanje građana. Vrijeme je, kažu stručnjaci, da europske vlade jasno stave do znanja da je prošlo vrijeme ignoriranja ratne prijetnje, piše CNN. Sam Greene, profesor ruske politike na King's Collegeu u Londonu, rekao je: "Mislim da postoje naznake da su društva spremna na ovaj razgovor, ali mislim da također vidimo vlade koje još uvijek nisu dovoljno samouvjerene da vode taj razgovor s javnošću".

Stručnjaci upozoravaju da Rusija već vodi hibridni rat protiv Zapada putem sabotaža, dezinformacija i upada dronova u zračni prostor NATO-a. Konsenzus među baltičkim zemljama jest da bi napad na njih mogao uslijediti već za tri godine. Kada su istraživači u Belfer Centru za znanost i međunarodne poslove na Harvard Kennedy-ju proučili upozorenja i predviđanja raznih dužnosnika o ruskoj spremnosti i volji da pokrene rat protiv NATO-a, otkrili su da se najčešće spominju godine 2027. i 2028. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul ranije su upozorili da Rusija "barem drži otvorenom opciju rata protiv NATO-a". Jack Watling, viši istraživački suradnik u RUSI-ju, istaknuo je problem u provedbi planova: "Postoji plan, s brojkama. Ali vlade ne poduzimaju potrebne korake za njegovu provedbu. Još uvijek planiramo na temelju stvari koje ne postoje". Britanski stručnjaci preporučuju jačanje infrastrukture, oružanih snaga, rezervi, civilne obrane te ulaganja u gospodarstvo i zdravstvo kako bi se omogućio brz prelazak na ratno stanje. General Richard Barrons, bivši šef glavnog stožera britanske vojske, rekao je: "Iskreno, ne treba nam više analiza da bismo znali što trebamo učiniti. Problem je u tome što to zapravo moramo učiniti".

Unatoč povećanju obrambenih izdataka u Europi nakon ruske invazije na Ukrajinu, mnoge zemlje još uvijek nisu u potpunosti spremne. Eurobarometar pokazuje da 78% Europljana brine za obranu EU-a u sljedećih pet godina, no političari oklijevaju tražiti od građana veće žrtve. Robin Potter iz Chatham House-a ističe razlike u spremnosti: "Ako ste na istoku, ako možda graničite s Rusijom, ako ste u Poljskoj ili baltičkim državama – prijetnja je vrlo stvarna za te ljude i poduzimaju puno više koraka u smislu javnih skloništa jer smatraju da je rizik od zračnog napada veći". U nordijskim državama, poput Švedske i Finske, koncept "potpune obrane", gdje svaki građanin, poduzeće i javno tijelo po potrebi postaje dio ratnih napora, već je duboko ukorijenjen. Potter dodaje: "Mislim da se postavlja pitanje o tome možemo li jednostavno uzeti taj model i staviti ga u sasvim drugačije društvo s vrlo niskim povjerenjem u javne institucije, kao što je ono u Velikoj Britaniji".

V0
Vlaskoulicanec4.0
15:34 25.12.2025.

Poštedite nas barem.na Božić te jeftine ratno-huškačke kampanje...

