FOTO Kakav hit!: Evo kakvo je pismo sin Ide Prester napisao Djedu Božićnjaku

Pjevačica Ida Prester često se javi na društvenim mrežama gdje podijeli kako provodi dane. Ovoga puta oduševila je svoje pratitelje na Instagramu dirljivim pismom koje je njezin sin napisao Djedu Božićnjaku. U veselo ručno napisanom pismu, mališan je iskreno i bez okolišanja izrazio svoje blagdanske želje i razloge zbog kojih vjeruje u čaroliju Božića. "Djedice, oprosti što nemam pravi bor, ali, ako ti ne smeta, imam mali plastični bor na prozoru. E sad, za poklone bih želio, ako možeš ući na tablet koji nema maskicu, ući u videoigru koja se zove Roblox, skroz je plava i ima bijelu kocku na njemu. Uđi skroz u desni kut i kupiš tamo gdje je košta 11 €, i gdje piše 800 r i to je to za Roblox. Uz Roblox želim cool igračku za mog brata. on želi ovo: ja sam Roko i želim pariće. Maksimalno 100 eurića aj ćao! Ps: prvi koji je pisao zove se Rio. Hvala!!!", napisao je. Objava je u trenutku postala hit među Idinim pratiteljima, koji su u komentarima preplavili profil pohvalama za kreativnost i iskrenost te brojnim željama malom autoru pisma.

Inače, u moru često predvidljivog sadržaja na društvenim mrežama, ponekad se pojavi objava koja nas zaustavi, izmami osmijeh i podsjeti na ljepotu iskrenih, nefiltriranih trenutaka. Upravo jedan takav dragulj podijelila je nedavno glazbenica, pruživši svojim pratiteljima uvid u dirljiv obiteljski trenutak čiji je glavni autor njezin sin Rio.

- Za Međunarodni dan starijih osoba Riova učiteljica Anita pozvala je dide i bake da provedu dan sa svojim unucima i unukama u školi. Mali trećaši su počastili dide i bake sokom i grickalicama, igrali se raznih igara, otpjevali im pjesmice koje su uvježbali, a onda pročitali i sastavak koji su o njima napisali dan ranije na boravku. U ovom svijetu kaosa, jedan mali trenutak topline i nježnosti. Hvala na divnoj ideji, ovo je baš ono što škola treba biti. Riov sastavak: Moji baka i djed zovu se Doda i Mladen. Jako su stari. Moja baka je jako sarkastična. Svaki put kad je vidim jako je zagrlim. Jako dobro kuha. Moj djed je u iznenađujuće jako dobroj formi. Radi u nekom institutu. Crta kako da sagradimo našu kuću. Moja baka stalno govori: “Mulac jedan!”. Moj djed stalno govori: “Ajde, matematika!” Moji baka i djed su jako smiješni i zato ih volim! - podijelila je Ida na Instagramu.

Nije trebalo dugo da objava prikupi tisuće lajkova i stotine komentara oduševljenih pratitelja. Ljudi su bili dirnuti toplinom događaja, ali i do suza nasmijani Riovim spisateljskim talentom. Komentari su se redali, a mnogi su dijelili vlastite anegdote o svojim bakama i djedovima, prepoznajući univerzalnu ljepotu takvog odnosa. "Awwwwwww pa rastopila sam se", napisala je jedna pratiteljica. "Car", "Divno!!!", bili su samo neki komentara. Jedna je pratiteljica predivno sažela osjećaj koji je objava izazvala: "Kako se može kada se hoće. Koliko malo treba za sreću, za ove divne osmijehe... Ma sastav je blago". Drugi su se složili, dodajući: "Djeca su zakon". Objava je postala virtualno mjesto okupljanja, podsjetnik na važnost obitelji, smijeha i ljubavi koja se prenosi s generacije na generaciju.