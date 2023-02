Saborski zastupnik Dario Zurovec u Plesu sa zvijezdama: Ovo je svojevrsni pomak za političku scenu

Prvi put u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama", a i općenito u nekom domaćem showu ovog formata, gledat ćemo i jednog političara. Naime, među natjecateljima nove sezone je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje i zastupnik u Saboru, s kojim smo razgovarali kako bismo saznali zašto je pristao sudjelovati u ovom showu, kakve su reakcije njegovih sugrađana i je li spreman na kritike kolega iz Sabora, ali i članova žirija.

Zašto ste prihvatili poziv za sudjelovanje u "Plesu sa zvijezdama", u kojem ćete, ako se ne varam, biti prvi političar koji pokazuje svoje plesne vještine?

Poziv je ponajprije vrlo izazovan, a želim pokazati da i političari mogu plesati te srušiti standardne stereotipe koji političare smještaju u vječno ozbiljnu, udaljenu skupinu "promatrača onih koji plešu" ili među neplesače.

Kakva su reakcije i komentari vaših sugrađana u Svetoj Nedelji kada se saznalo za vaš angažman u showu Nove TV, je li bilo i negodovanja među mještanima?

Velika većina jako je sretna zbog nastupa, rekao bih da je oko 95% komentara vrlo pozitivno, a manji dio bio je negativnije raspoložen. To je tako u politici, nikad ne mogu svi biti sretni bez obzira na to što se napravi, no smatram da je ovo pozitivan angažman i svojevrsni pomak za političku scenu.

Kakve su reakcije bile u političkim krugovima, je li bilo pohvala za ovaj odvažan korak?

Bilo je puno pohvala, nekoliko kolega reklo mi je da oni za to ne bi imali hrabrosti i da će me podržati makar se politički ne slažemo, haha.

Poznato je da se bavite sportom i da ste u dobroj formi, ali javnost ne zna kakve su vaše vještine na plesnom podiju, jeste li vješt plesač koji uvijek vlada plesnim podijem ili nije baš tako?

Mogu reći da volim plesati i okolina uglavnom misli da sam dobar na plesnom podiju, no prema mojoj procjeni, imam gomilu prostora za napredak i želio bih naučiti čim više plesnih koraka.

Kako se pripremate za show, jeste li počeli s treninzima, koji je ples vama posebno privlačan i zašto?

Treniram po nekoliko puta tjedno, gledam što god mogu na internetu kako bih se pripremio, doma čak i dok nosim bebu vježbam osnovne korake. Mogu reći da sam se uživio.

Trenirali ste boks i tajlandski boks, ne baš nježne sportove u usporedbi s plesom, kako je odabir pao baš na boks?

Tražio sam sport koji bi mi bio više psihički ventil za nakupljeni stres i nervozu. Sjećam se da sam se odlaskom na prvi trening prepao da ću odmah dobiti batine, a kad sam došao, sreo sam toliko smirenih i simpatičnih dečki da sam shvatio kako je to uistinu fantastičan sport na kojem se "ispušeš" i fizički se jako brzo možeš dovesti u formu. Kasnije sam išao na tajlandski jer mi je nedostajalo tehnika udaranja nogom. Dandanas prakticiram te treninge radi agilnosti i fleksibilnosti, a s ekipom s tajlandskog volim se i podružiti. Najljepše razdoblje treniranja u životu bilo mi je u Muay Thai Ban Keglevichu. A da budem otvoren, manje sam nezgodnih udaraca dobio na sparingu nego recimo na nogometu, na kojem ne očekuješ da će te netko nezgodno pogoditi.

Uz posao gradonačelnika i ritam proba za "Ples sa zvijezdama", stižete li provoditi vrijeme sa suprugom i kćeri i kako je supruga reagirala kad je saznala da ste natjecatelj u ovom showu?

Supruga je bila vrlo pozitivna, a ritam posla i obveza će se prilagoditi. Izbacio sam svoje klasične treninge i čak neke hobije (jedino sam ostavio čitanje), raspored obveza sam prilagodio.

Natjecateljski ste tip, je li vam važna pobjeda u ovom showu ili samo dobra zabava i jeste li spremni na moguće kritike žirija, svojih sugrađana i kolega iz Sabora?

Rekao bih da sam posvećen tip i vrlo uporan. Cilj mi je naučiti maksimalno dobro plesati te proširiti znanje i vještine u plesu. Vjerujem da će rezultat doći isključivo upornim radom i posvećenošću. Već mi je sada to zabavno i puni me pozitivom, tako da se spojilo ugodno s korisnim. Kritika je bilo uvijek, pogotovo otkad sam u politici, naučen sam da sam kriv za sve i zaslužan ni za što, tako da sam po tom pitanju hladne glave. Siguran sam da ih neće nedostajati ni od žirija ni od drugih, ali na sve sam spreman i kritike će me samo natjerati da budem bolji.

