Cijela prehrana Meghan Markle: Jedna stvar je bila zabranjena u kuhinjama Palače, ali ne i za nju

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (41) navodno je veliki gurman, a jednom prilikom je, prije udaje za princa Harryja (38), otkrila na Internetu neke savjete i recepte za prehranu. Naime, na stranici The Tig tako je opisala sebe kao "netko tko ne samo da voli, već i cijeni umjetnost te vještinu pripreme dobre hrane".

Što se tiče doručka, Meghan ga nikada ne preskače, a savršen početak dana joj je ispijanje acai smoothieja koji je poprilično skup. Naime, acai bobica, koju voli i Victoria Beckham, nazvana je '"ljubičastim zlatom" jer je prepuna antioksidansa. Meghan uzme paketić od 4 funte (33 kune) i pomiješa ga s bademovim mlijekom, pola banane i smrznutim bobičastim voćem. Potom umiješa to s kokosovim pahuljicama, pčelinjim peludom i manuka medom koji košta 15 funti (126 kuna) po staklenci.

Druga verzija doručka joj je omlet sa sirom, svježim začinskim biljem i tostom. Autori Omid Scobie i Carolyn Durand koji jako dobro poznaju kraljevsku obitelj otkrili su u kraljevskoj biografiji "Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family" njezinu jutarnju rutinu.

"Njezin jutarnji ritual započeo je šalicom vruće vode i kriškom limuna, nakon čega je uslijedio njezin omiljeni doručak, zobene pahuljice, obično napravljene s bademovim ili sojinim mlijekom s bananama i agavinim sirupom za slatkoću", napisali su.

No, jednoj stvari ni vojvotkinja ne može odoljeti, a to su krumpirići.

"Uvijek se nadam da ću ručati s ljudima, tako da možemo podijeliti krumpiriće. Za mene je to posebna grupa hrane", rekla je svojedobno vojvotkinja.

Za ručak još voli riblje tacose ili pak sushi kojeg bi jela u restoranima Sugarfish i Sushi Park u Los Angelesu.

A ako želi nešto laganije taj dan, voli jesti vegetarijansku kvinoju.

"Na početku svakog tjedna obično skuham kutiju kvinoje, a dok se krčka, u posebnoj posudi pirjam luk, češnjak i sve povrće koje imam pri ruci. Povrće začinim Spikeom, mješavinom začina koju je moja mama uvijek koristila dok sam odrastala, ili malo Bragg Liquid Aminos. Uvijek dodajem mljevenu crvenu papriku i nasjeckano svježe začinsko bilje. Ubacite ovu mješavinu povrća u gotovu kvinoju i jedite je kao prilog, prelivenu na salatu od kelja ili kao lagani međuobrok. Čuva se danima u vašem hladnjaku", rekla je jednom prilikom za Today.

A dok je još snimala serije, kao međuobrok često je uzimala zeleni sok u koji umiješa jabuku, kelj, špinat, limun i đumbir. To bi joj bilo puno bolje od šalice kave.

Voli još i lubenicu s cimetom, ili samu ili narezanu s kockicama feta sira i menta, prelivena s maslinovim uljem.

A već spomenutoj biografiji piše i kako bi se "između obroka odlučila za kriške jabuke i maslac od kikirikija". A voli i sama peći kruh od banane.

VEČERA

Iako se ranije pisalo kako je tjestenina zabranjena u kuhinjama kraljevske palače, to sigurno nije slučaj za Meghan. Na pitanje koji bi recept mogla napraviti zatvorenih očiju, Meghan je za Eye Swoon rekla: 'Cacio e Pepe tjestenina, tako je jednostavno.' A trik je u njezinom vlastitom umaku za tjesteninu.

"Umak postaje tako kremast da biste se zakleli da ima tone maslaca i ulja u njemu, ali to su samo tikvice, voda i malo temeljca", rekla je za Delish, prenosi 24 sata.

A Harryjevo najdraže jelo, a koje i ona ponekad voli, su popularni makaroni sa sirom. Također i pečena piletina koju bi par pripremao za večeru u Kensingtonskoj palači prije zaruka. Naravno, sve to voli začiniti s vinom, a svoj blog u kojemu je sve ovo opisala nazvala je baš po talijanskom vinu Tignanello.

