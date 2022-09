Slavni glumac o 'zdravstvenoj avanturi' nakon raka i korone: 'Bilo je i nekih neočekivanih stvari'

"Old man", nova TV serija Jeffa Bridgesa (72) još je bila u produkciji kada je slavnom glumcu dijagnosticiran limfom. Vijest je saznao 2020. jer je snimanje bilo na čekanju zbog pandemije, što je dovelo do, kako on opisuje, dvogodišnje "zdravstvene avanture".

- Dobio sam rak i kemoterapiju, a zatim i COVID povrh toga. A kemoterapija mi je oduzela imunološki sustav, pa sam dobio teži oblik COVID-a. Bio sam bolestan oko dvije godine i sve mi je još maglovito, kazao je glumac kojeg pamtimo po ulogama u filmovima "The Big Lebowski", "True Grit", "Ludo srce" i "Tron". Dodao je kako je unatoč svemu pokušao vidjeti najbolje u danoj situaciji.

- Nije sve loše . Bilo je i nekih neočekivanih stvari. Osjetio sam svu ljubav koja mi dolazi od moje obitelji i prijatelja i od drugih ljudi diljem svijeta, rekao je Bridges.

U siječnju 2021. glumac je podijelio ohrabrujuće novosti o svom raku, rekavši obožavateljima da se njegov tumor "drastično smanjio".

- A onda sam se dvije godine kasnije vratio na posao i bio je to najbizarniji osjećaj, bilo je kao da smo imali dugi vikend i jedva sam čekao da svojim prijateljima ispričam svoj san: bio sam bolestan, bio sam u bolnici, znaš, sve je bilo vrlo kao iz snova. Ali ponovno sam na nogama i oduševljen sam što sam ovdje.

Oscarom nagrađeni glumac kaže da se sada osjeća odlično i da mu je drago što promovira svoju seriju, što mu je prva uloga na televiziji još otkad je bio dijete.

- Moj otac, Lloyd Bridges, radio je mnoge TV serije i iz njegovog sam iskustva mogao reći kako je to bio težak posao i koliko je bio zabrinut da je bilo teško jer ste osjećali da nemate dovoljno vremena da se posvetite ulozi. Mislim da me to kočilo da se bavim televizijom. Ali sada, zaboga, sjajne stvari koje izlaze s televizije i sadržaja, toliko toga je i tako je visoke kvalitete, pomislio sam u sebi, bolje da eksperimentiram s ovim, rekao je Bridges.

