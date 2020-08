Kada se ovdje gostu iznajmljuje apartman, najvažnije je reći: to je deset do petnaest minuta od Orlanda

Plusevi i minusi

PLUS

Blizina grada

Jeftiniji smještaj nadomak Grada prednost je Mokošice. Blizu je i ušće Omble. A u Novoj Mokošici lani je napravljen prvi gradski park za pse gdje vlasnici svoje četveronožne ljubimce mogu pustiti s uzice, da se zabave na spravama kreiranim za njih.

MINUS

Smeće na plaži

Spustila se Mokošica na more, uloženo je dvjestotinjak tisuća kuna u projekt uređenja plaže. No ili kupači baš i ne vole počistiti za sobom ili more tu izbaci svašta, a svi čekaju kome će zasmetati pa da taj i počisti.