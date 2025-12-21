Vaša mačka je oduševljena božićnim drvcem? Evo zašto biste je trebali držati podalje od njega

Mačke su znatiželjne po prirodi i rijetko će propustiti istražiti novu stvar u stanu, pogotovo ako je šarena i blistava poput božićnog drvca. Jelka njima izgleda kao savršeno mjesto za skrivanje, penjanje i igru. Ipak, kad se spoje iglice, voda u postolju, ukrasi i kablovi, rizik može biti veći nego što mislimo. Stručnjaci zato poručuju da drvce nije nužno zabranjeno, ali traži malo pameti i prevencije. Ako mačka, primjerice, pojede iglice ili poliže vodu iz postolja, preporuka je nazvati veterinara ili službu za pomoć kod trovanja kućnih ljubimaca kako biste dobili upute za sljedeće korake, piše PetMD.

Igle jele, smreke i bora, naime, blago su toksične za mačke zbog smole i ulja pa nakon grickanja može doći do probavnih smetnji i iritacije usta. Teža otrovanja su rjeđa jer bi mačka morala pojesti puno iglica, no otpale iglice mogu napraviti i mehanički problem: mogu zapeti, uzrokovati začepljenje ili čak probušiti sluznicu jednjaka, želuca i crijeva, što može dovesti do ozbiljne bolesti. Opasna može biti i voda u postolju koju mačke često ližu, jer u nju mogu prijeći ulja s drvca, a dodaci za 'produljenje svježine' također mogu biti toksični. Stručnjaci posebno upozoravaju na gnojiva, konzervanse i zamjene za šećer, osobito ksilitol, koji mogu izazvati blaže probavne tegobe, ali i teške simptome poput napadaja te problema s jetrom i bubrezima; ako se takvi dodaci koriste, savjet je postolje pokriti ili mački potpuno onemogućiti pristup drvcu.

Ukrasi su često najrizičniji dio priče. Staklene kuglice mogu pasti, razbiti se i izazvati gušenje ili posjekotine u ustima i probavnom sustavu, a krhotine mogu stvoriti začepljenje ili perforaciju koja se liječi operacijom. Posebno su opasne sjajne trake, girlande i drugi dugi 'končići': jedan kraj može zapeti pod jezikom dok drugi prolazi kroz jednjak, želudac i tanko crijevo te uzrokovati linearno začepljenje, a materijal može postati oštar i prerezati crijevo pa je tada nužno kirurško uklanjanje i popravak, uz mogućnost sepse ako dođe do perforacije. Ni lampice i električni kablovi nisu bezazleni jer žvakanje može izazvati strujni udar s opeklinama, srčanim aritmijama, otežanim disanjem i čak smrću pa se preporučuje zaštititi kablove i, gdje je moguće, koristiti rasvjetu na baterije te baterijski paket sakriti u samo drvce.

Želite li mirniji Božić, birajte stabilno, teško postolje, po potrebi dodajte utege ili učvrstite drvce za zid kako se ne bi prevrnulo. Kod umjetnog drvca izbjegava se problem vode i iglica, ali i dalje treba paziti jer žvakanje plastike ili aluminija može izazvati iritaciju usta i, ako se komadi progutaju, začepljenje crijeva. Ako unatoč svemu ne uspijevate spriječiti penjanje i grickanje, najsigurnije je mačku držati izvan prostorije u kojoj je drvce jer se tako najbolje sprječavaju ozljede tijekom blagdana.