Kakvi ste u seksu? To će otkriti vaša osobnost!

Jeste li neurotični? Ekstrovertirani? Ugodni? I kakve to uopće ima veze kada je u pitanju seks? Neka su pravila možda univerzalna, ali to kakav ćete seks prakticirati i koliko ćete u njemu uživati, ne ovisi samo o vašem partneru, već i o tome kakvi ste u samoj srži, piše VICE. Psiholozi još od ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća prikupljaju dokaze o tome kakve veze vaša osobnost ima sa sposobnošću uživanja u seksu i raznim drugim aspektima seksualnosti. Pa tako nije novost da su ekstroverti seksualno aktivniji, imaju veći broj seksualnih partnera, učestalije seksualne odnose te da u njih ranije stupaju.

Osim toga, ekstroverti će (u usporedbi s introvertima) češće upotrebljavati psihoaktivne supstance tijekom seksa, a rjeđe će upotrebljavati kondome. Oni su također skloniji eksperimentiranju u seksu i ukupno su zadovoljniji seksom.

Neurotične osobe su pak sklone osjećanju krivice i anksioznosti vezane uz seks i mogu čak osjećati gađenje prema nekim aspektima seksualnog života. Dobra je vijest - mogu se brzo seksualno uzbuditi. Neka istraživanja pokazuju povećan rizik zaraze HIV-om kod neurotičnih osoba. Osobe koje postižu visoke rezultate na mjerama psihoticizma sklonije su bezličnom i neobaveznom, agresivnom i socijalno neprihvatljivom seksu, a pri tome imaju niži nivo seksualnog zadovoljstva i uzbuđenja.