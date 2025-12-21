Kakvi ste u seksu? To će otkriti vaša osobnost!

Jeste li neurotični? Ekstrovertirani? Ugodni? I kakve to uopće ima veze kada je u pitanju seks? Neka su pravila možda univerzalna, ali to kakav ćete seks prakticirati i koliko ćete u njemu uživati, ne ovisi samo o vašem partneru, već i o tome kakvi ste u samoj srži, piše VICE. Psiholozi još od ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća prikupljaju dokaze o tome kakve veze vaša osobnost ima sa sposobnošću uživanja u seksu i raznim drugim aspektima seksualnosti. Pa tako nije novost da su ekstroverti seksualno aktivniji, imaju veći broj seksualnih partnera, učestalije seksualne odnose te da u njih ranije stupaju.
Osim toga, ekstroverti će (u usporedbi s introvertima) češće upotrebljavati psihoaktivne supstance tijekom seksa, a rjeđe će upotrebljavati kondome. Oni su također skloniji eksperimentiranju u seksu i ukupno su zadovoljniji seksom.
Neurotične osobe su pak sklone osjećanju krivice i anksioznosti vezane uz seks i mogu čak osjećati gađenje prema nekim aspektima seksualnog života. Dobra je vijest - mogu se brzo seksualno uzbuditi. Neka istraživanja pokazuju povećan rizik zaraze HIV-om kod neurotičnih osoba. Osobe koje postižu visoke rezultate na mjerama psihoticizma sklonije su bezličnom i neobaveznom, agresivnom i socijalno neprihvatljivom seksu, a pri tome imaju niži nivo seksualnog zadovoljstva i uzbuđenja.
Očekivano, niska savjesnost vodi neupotrebi kondoma i povećanom riziku zaraze HIV-om, ali zanimljivo je da kod žena vodi i većem seksualnom uzbuđenju. Jedna od dimenzija ličnosti – ugodnost – također je povezana (negativno) s brojem seksualnih partnera, korištenjem psihoaktivnih supstanci prije ili tijekom seksa, ranijim upuštanjem u seksualne odnose i sklonosti preljubu.
Osobe s izraženom tzv. otvorenošću iskustvu češće će biti preokupirane seksom, imati povećanu seksualnu motivaciju, biti zainteresiranije za pornografske sadržaje i razmišljati o grupnom seksu, ali će također imati i nešto snižen osjećaje seksualnog zadovoljstva. I dok se neke stvari i ponašanja koja vode seksualnom (ne)zadovoljstvu mogu naučiti (ili odučiti) i promijeniti, ono što vi jeste u svojoj srži, uvijek će na neki način utjecati na vaš seksualni život. Jednako vrijedi i za čovjeka s kojim ste.