Više ćete se seksati ako ovo radite sat vremena duže dnevno, tvrdi studija

21.12.2025.
u 20:45

Prosječna odrasla osoba između 18 i 64 godine treba otprilike sedam do devet sati sna, a odrasli stariji od 65 godina trebaju nešto manje, oko sedam do osam sati sna.

Seksualni život možete poboljšati na vrlo jednostavan način bez puno truda, a sve što trebate je jednu stvar dnevno raditi sat vremena duže, a to je - spavanje. Naime, istraživanje je pokazalo da je vjerojatnije da će žene koje spavaju jedan dodatni sat dnevno imati spolne odnose, piše Best Life

Prosječna odrasla osoba između 18 i 64 godine treba otprilike sedam do devet sati sna, a odrasli stariji od 65 godina trebaju nešto manje, oko sedam do osam sati sna. Ali malo dodatka ne može naštetiti. Zapravo to može samo pomoći spolnom životu. Istraživanje je pokazalo da su žene koje su dva tjedna spavale dodatni sat dnevno imale 14 posto veće šanse za seks.

Nakon ispitivanja 171 žene tijekom 14 uzastopnih dana, analiza studije pokazala je da je dodatnih 60 minuta sna povezano s "većom seksualnom željom sljedećeg dana". Uz to, istraživanje je otkrilo da su "žene s dužim prosječnim trajanjem sna prijavile jače uzbuđenje od žena s kraćom prosječnom duljinom spavanja."

Mary Helen Rogers, potpredsjednica marketinga i komunikacija Vijeća za bolji san, rekla je "Dobro spavanje svake noći poboljšava vaše cjelokupno raspoloženje, što znači da biste mogli biti više zainteresirani za seks", rekla je. "Ovo istraživanje nastavlja dokazivati ​​koliko su ove dvije aktivnosti usko povezane. A tko ne želi poboljšati svoje zadovoljstvo s obje?" No nažalost, dovoljno spavanja borba je za mnoge žene. Istraživanje Vijeća za bolje spavanje iz 2005. pokazalo je da "žene više pate od nesanice od muškaraca, imaju veće poteškoće pri spavanju i osjećaju se pospanije tijekom dana."

Studija objavljena u znanstvenom časopisu Menopause, otkrila je da je kod žena u srednjim godinama koje nisu dobro spavale dvostruko veća vjerojatnost da imaju smanjenu seksualnu želju i užitak od onih koje se obično dobro naspavaju. Prema studiji koja je ispitivala 3400 žena (prosječne starosti 53 godine), loša kvaliteta sna, ne uključujući trajanje, imala je ulogu u pojačanoj spolnoj disfunkciji. Do 43 posto žena u srednjim godinama prijavljuje seksualne probleme dok njihova tijela prolaze kroz menopauzu, a više od 26 posto ima probleme sa spavanjem poput nesanice, objasnili su autori studije.

Stephanie Faubion, direktorica Centra za žensko zdravlje klinike Mayo, rekla je kako studija ističe vezu između seksualne disfunkcije i loše kvalitete spavanja, što ona opisuje kao dva uobičajena problema za žene srednjih godina. "Ako stavite pladanj sna i pladanj seksa pred umornu ženu, ona će svaki put odabrati san", rekla je.

Ali san ne poboljšava samo seks - više seksa može pomoći i da bolje spavate. Istraživanje iz 2019. koristilo je istraživanje na 442 žene i 336 muškaraca prosječne starosti 34,5 godine kako bi se utvrdila povezanost između seksualnih aktivnosti i naknadnog spavanja. Istraživači su zaključili da su orgazmi s partnerom povezani s percepcijom povoljnih ishoda spavanja. Jasno je da se ljudi osjećaju kao da orgazmi poboljšavaju san, a iza toga postoje neka znanstvena obrazloženja. Tome je tako jer se dva hormona, oksitocin i prolaktin, oslobađaju u tijelu nakon orgazma. "Te hormonalne promjene mogu uzrokovati pospanost i olakšati da utonemo u san", napominju u zakladi.

