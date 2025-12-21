Rezano, umjetno ili nešto treće: Kakvo božićno drvce ćete vi odabrati ovih blagdana?
Božićno drvce danas je obvezan dio blagdanskog ugođaja, a riječ je o tradiciji koja se razvijala postupno u različitim krajevima Europe. Zelenilo usred zime oduvijek je simboliziralo život, nadu i novi početak pa su se grančice zimzelenih biljaka unosile u kuće i prije modernog Božića. S vremenom se običaj ukrašavanja razvio u prepoznatljivo 'drvce' koje okuplja obitelj, označava početak blagdana i pretvara dom u malu pozornicu čarolije.
Nekad su se na granama nalazile jabuke, orasi, kolačići i svijeće, a danas su to lampice i kuglice svih boja, uz poneku ukrasnu uspomenu koja se prenosi iz godine u godinu. No, treba li božićno drvce uvijek biti pravo stablo? Čini se kako ne mora, a uz tradicionalnu, evo još nekih popularnih ideja.
Rezano božićno drvce: Rezano drvce mnogima je 'ono pravo' zbog mirisa, prirodnog izgleda i osjećaja tradicije. Mana mu je što traži pažnju: treba ga držati dalje od radijatora, redovito zalijevati postolje i računati da će s vremenom osipati iglice. Najvažnije je odgovorno zbrinjavanje nakon blagdana, kako drvce ne bi završilo kao običan otpad.
Živo drvce u tegli: Ovo je kompromis za one koji žele prirodno drvce, ali i opciju da ono nakon blagdana nastavi živjeti. Ključno je da se drži u hladnijem prostoru i ne unosi prerano u jako grijanu sobu jer nagle promjene temperature stresiraju biljku. Nakon blagdana treba postupno privikavanje na vanjske uvjete i sadnja.
Umjetno božićno drvce: Umjetno drvce je praktično: ne osipa se, traje godinama i lako se složi i pospremi. Dostupno je u raznim veličinama i stilovima, od minimalističkih do vrlo realističnih, pa se lako uklopi u interijer. S druge strane, nema prirodan miris i često se vodi rasprava o ekološkom otisku pa se isplati birati kvalitetnije i koristiti ga što dulje.
Alternativno drvce: Ovo je hit u manjim stanovima i među ljubiteljima modernog dizajna: drvce može biti sastavljeno od nekoliko grančica u vazi, od drvenih letvica ili čak nacrtano na zidu lampicama. Prednost je što štedi prostor i može izgledati jako efektno, pogotovo uz personalizirane ukrase. Idealno je i za kućanstva s malom djecom ili kućnim ljubimcima.
Hrast (badnjak) i božićno zelenilo u pravoslavnoj tradiciji: U pravoslavnoj tradiciji važan simbol blagdana je badnjak. To je najčešće hrastova grana ili mladi hrast koji se unosi na Badnjak, kao znak topline doma i duhovne pripreme. Umjesto naglaska na kićenju jelke, često je u fokusu simbolika hrasta, vatre i okupljanja obitelji. U nekim krajevima običaji se prepliću pa se uz badnjak pojavljuje i ukrašeno drvce, ali badnjak ostaje snažan tradicionalni znak.