Veterinari upozoravaju: Ovo su tihi znakovi koji otkrivaju da vaš pas pati

Bol kod pasa često je skrivena i teško uočljiva. Za razliku od ljudi, psi imaju snažan instinkt da prikriju nelagodu, što im je u prirodi služilo kao mehanizam preživljavanja. Upravo zato veterinari upozoravaju da očiti znakovi poput cviljenja, jaukanja ili šepanja nisu uvijek prisutni – i da bol često prolazi nezapaženo. Mnogo češće se manifestira suptilnim promjenama u ponašanju, raspoloženju i svakodnevnim navikama. Prepoznavanje tih signala omogućuje bržu reakciju, učinkovitije liječenje i, najvažnije, bolju kvalitetu života psa, prenosi City Magazine.

Jedan od najčešćih, ali i najčešće zanemarenih pokazatelja boli jesu promjene u ponašanju. Pas koji je nekoć bio veseo, razigran i društven može postati povučen, razdražljiv ili nezainteresiran za okolinu. Neki psi počinju izbjegavati dodir, dok se drugi povlače i traže mir i samoću. Takve promjene često se pogrešno pripisuju “lošem danu”, starenju ili promjeni raspoloženja, iako mogu biti izravna posljedica fizičke boli.

Smanjena aktivnost i drugačiji odnos prema kretanju

Bol se vrlo često odražava na način kretanja. Pas može sporije ustajati, oklijevati prije skoka na kauč ili u automobil, izbjegavati stepenice ili šetnje koje je prije obožavao. Iako ne mora vidljivo šepati, njegovo tijelo šalje jasne signale. Veterinari ističu da postupno smanjenje aktivnosti često upućuje na kroničnu bol, primjerice probleme sa zglobovima, kralježnicom ili mišićima, osobito kod starijih pasa.

Promjene u apetitu i unosu tekućine

Bol može utjecati i na osnovne životne funkcije poput prehrane. Pas može izgubiti apetit, jesti sporije nego inače ili potpuno odbijati hranu. U nekim slučajevima primjećuje se i promjena u unosu vode – pas može piti znatno više ili manje nego prije. Takve promjene često su povezane s unutarnjom boli, dentalnim problemima ili probavnim smetnjama koje bez pažljivog promatranja lako promaknu.

Govor tijela otkriva više nego što mislimo

Psi prvenstveno komuniciraju tijelom, stoga je njihov govor tijela iznimno važan. Ukočenost, spuštena glava, napeto držanje, zakrivljena leđa ili neobični položaji tijekom ležanja mogu upućivati na bol. Neki psi često ližu, grizu ili štite određeni dio tijela. To nije slučajno ponašanje, već instinktivan pokušaj da sami ublaže nelagodu ili bol.

Poremećaji sna i dnevnog ritma

Bol često narušava kvalitetu sna. Pas se može često buditi, mijenjati položaje, teško pronalaziti udoban položaj ili pokazivati nemir tijekom noći. Tijekom dana može biti neobično pospan ili, suprotno tome, nervozan i nemiran. Nagla promjena u obrascima spavanja važan je znak da nešto nije u ravnoteži, osobito ako nema očitog vanjskog razloga.

Kada je vrijeme za posjet veterinaru?

Svaka nagla ili dugotrajna promjena u ponašanju, kretanju, apetitu ili općem stanju psa razlog je za stručnu procjenu. Veterinari naglašavaju da je rano prepoznavanje boli ključno za uspješno liječenje i sprječavanje ozbiljnijih komplikacija. Čak i kada znakovi nisu dramatični, preventivni pregled često je najbolja odluka. Psi ne mogu verbalno izraziti što osjećaju, pa je na nama da prepoznamo njihove tihe signale i reagiramo na vrijeme.

Razumijevanje suptilnih znakova boli znači više od same brige – znači duboko poštovanje prema dobrobiti psa i svijest da svaka promjena može biti važna poruka. Upravo pažnja prema tim sitnim signalima omogućuje psu sigurniji, ugodniji život i jača povjerenje između njega i osobe koja se o njemu brine.

