Zimski solsticij donosi kaos za ova tri horoskopska znaka: Stare zamjerke i iscrpljenost izlaze na vidjelo
Zimski solsticij, koji nastupa danas, označava najkraći dan i najdužu noć u godini, trenutak kada Sunce ulazi u znak Jarca i simbolično najavljuje povratak svjetlosti. Ipak, dok mnogi ovaj period doživljavaju kao vrijeme slavlja i nade, astrološka slika za kraj 2025. godine oslikava znatno kompleksniju atmosferu.
Prijelaz iz optimističnog Strijelca u prizemljenog Jarca donosi svojevrsno "otrežnjenje" i tjera nas na duboku introspekciju i preispitivanje financija, odnosa i osobnih granica. Ove godine, planetarni utjecaji dodatno pojačavaju napetost. Ulazak Marsa u Jarca donosi odlučnu, ali i grubu energiju, dok retrogradni Jupiter usporava napredak i tjera nas da se ponovno suočimo sa starim problemima, čineći ovaj solsticij moćnim, ali za neke i bolnim energetskim resetiranjem.
Prema riječima astrologinje Joanne Jones, zimski solsticij služi kao "provjera stvarnosti" za mnoge prije nego što službeno zakoračimo u novu godinu. "Svaki znak osjeća ovu energiju drugačije, to je prirodan način da nas podsjeti na ono što nam je najpotrebnije", objašnjava ona.
Za neke će to biti prijeko potreban odmor i usporavanje, no za druge će ovaj period izvući na površinu duboko zakopane probleme i natjerati ih na neugodna suočavanja. Energija Jarca ne tolerira iluzije; ona zahtijeva strukturu, odgovornost i istinu, a proces dolaska do te jasnoće može biti itekako turbulentan, posebice za one koji su izbjegavali pogledati istini u oči.
Čini se da će Rakovi najintenzivnije osjetiti tamniju stranu solsticija. Astrolozi upozoravaju da će upravo kod njih "stare emocije" i davno potisnute zamjerke isplivati na površinu, i to samo nekoliko dana prije Božića. Osobe s već narušenim obiteljskim odnosima mogle bi se naći usred pravog blagdanskog kaosa, jer će potreba za postavljanjem jasnih i čvrstih granica postati izraženija više nego ikad.
Ne radi se o prolaznom lošem raspoloženju, već o dubokom emocionalnom obračunu koji zahtijeva da se Rakovi konačno zauzmu za sebe i svoje mentalno zdravlje, čak i ako to znači narušavanje prividnog obiteljskog sklada. Ovaj tranzit ih tjera da shvate kako briga o sebi nije sebičnost, već nužnost za preživljavanje.
Jednako intenzivan period očekuje Lavove i Škorpione, iako će se njihovi izazovi manifestirati na drugačije načine. Lavovi, kojima vlada Sunce, posebno su osjetljivi na manjak dnevnog svjetla, što će kod njih izazvati nagli pad motivacije i osjećaj duboke iscrpljenosti. Ne radi se o običnom umoru, već o kulminaciji stresa i osjećaja da njihov trud prolazi nezapaženo, što može dovesti do izgaranja.
Za Škorpione, solsticij donosi duboko uranjanje u vlastitu psihu. Neriješeni problemi i stare ogorčenosti ponovno će se pojaviti, no astrolozi savjetuju da ih ne odbacuju. Umjesto toga, ključno je prihvatiti te osjećaje jer oni predstavljaju priliku za "posljednje otpuštanje prije nove godine", katarzično čišćenje koje će im omogućiti da u 2026. uđu emocionalno rasterećeniji i snažniji.
Ni Vage neće proći neokrznuto. Njih će energija solsticija zateći nespremnima, bolno osvjetljavajući sva područja života u kojima su stvari izmaknule kontroli. Mnoge Vage shvatit će da ih je njihova vječna težnja za harmonijom i izbjegavanjem sukoba dovela do iscrpljenosti i zanemarivanja vlastitih potreba. Astrolozi im poručuju da je nužno usporiti i vratiti unutarnju ravnotežu prije nego što ih kaos u potpunosti proguta.
Slično tome, Strijelci će doživjeti grub prijelaz iz slavljeničkog raspoloženja u surovu stvarnost. Jedno važno životno područje zahtijevat će od njih puno više vremena i energije nego što su planirali, a snažan poriv za trošenjem tijekom blagdana mogao bi im kasnije donijeti financijsko žaljenje.
Na kraju, iako će zimski solsticij 2025. za mnoge biti izazovan, važno je zapamtiti njegovu svrhu. On djeluje kao "korektor smjera", prisiljavajući nas da se riješimo svega što nam više ne služi, bilo da se radi o lošim navikama, toksičnim odnosima ili nerealnim ciljevima. Iako se suočavanje s istinom može činiti teškim, upravo ti izazovi čiste put za autentičniji i stabilniji početak nove godine. Umjesto opiranja, zvijezde savjetuju prihvaćanje introspekcije, jer se u najdužoj noći krije obećanje novog svitanja.