Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Piše Jelena Hadži-Manev

Znate li s kojom generacijom radite?

Zagreb: Glumica Jelena Hadži Manev
Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Jelena Hadži-Manev
30.08.2025.
u 13:00

Glumica, redateljica i producentica u seriji tekstova za Večernji list kroz praktične primjere i "upute za korištenje" uvodi nas u način funkcioniranja nezavisne kazalište scene

SAGORIJEVANJE ZA IDEALIZAM

Moj muž mi, otkad se znamo, govori da nađem normalan posao. Njemu je koncept samostalnog umjetnika potpuno sumanut – taj oblik nezaštićenog prekarnog rada koji uglavnom previše iscrpljuje za premale novce – a bilo kakav idealizam, društvena svrha, samoostvarenje kroz posao i slični oblici motivacije su mu strani. Sve više razumijem da to nije samo stvar naših karaktera, već i generacijskog pogleda na rad. On je, naime, generacija X. Ono što on očekuje od radnog mjesta su sigurnost, dobri radni uvjeti i dobra plaća. Ja sam, pak, generacija Y – meni posao mora biti smislen, inspirativan i u skladu s mojim vrijednostima.
Kako sam počela sve više promišljati tu temu, tako sam počela primjećivati sve više postova na LinkedInu koji se bave temom radnih uvjeta i očekivanja od posla (živjeli algoritmi društvenih mreža). Podjelu i definiciju generacija našla sam čak i na stranicama Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

To više nije pitanje moje predodžbe ili osobnih preferencija suradnika s kojima sam radila, nego se radi o ozbiljno istraženim obrascima ponašanja. Svaka generacija na tržištu rada odrasla je u drugačijem društvenom i ekonomskom kontekstu i, posljedično, izgradila je svoju viziju što „posao“ uopće znači.

Generacija X odrasla je u socijalizmu, u sustavu koji je jamčio radna mjesta, stanove od države i osjećaj sigurnosti. I da, sjećaju se nestašica čokolade i šećernih tabli, nestašice goriva i vožnje na par-nepar tablice, ali i činjenice da je jedna plaća bila dovoljna za obitelj, a stanovi nisu bili luksuz nego pravo. To je oblikovalo i njihov pogled na posao: rad se podrazumijeva, a zauzvrat očekuješ stabilnost i predvidljivost. Posao je za njih prije svega izvor egzistencije i jasno odvojen od privatnog života. 
Mi milenijalci, generacija Y, ušli smo na tržište rada u posve drukčijim okolnostima: tranzicija, ratovi i divlji kapitalizam. Stanovi su postali nedostižni bez dugoročnih kredita, a naši prvi poslovi često su bili volonterski ili potplaćeni. Vjerovali smo da tako gradimo reputaciju i mrežu kontakata koja će nam se jednog dana vratiti. Željeli smo posao koji ima smisao, u kojem se možemo ostvariti i rasti, a tu želju smo često platili burnoutom. Tek u tridesetima smo počeli shvaćati da posao ne smije pojesti život.

KAZALIŠTE KOD KUĆE

Ja sam, primjerice, dugo vodila Tragače od kuće. Odlazila bih na probe, predstave, radionice, gostovanja, a poslove kazališnog producenta - organizaciju i administraciju – sam obavljala od doma jer „meni ne treba ured“. U prijevodu, radila sam bez ikakve strukture i ustvari sam radila – stalno. Na telefon sam se javljala od 8 ujutro do ponoći. Taman završim izvještaj o provedbi projekta i mislim da sam gotova za danas, no konačno mi dođe potvrda glumca za termin gostovanje predstave (za što sam upit poslala prije 8 sati) pa „samo nabrzinu“ šaljem svima konačnu potvrdu gostovanja. Odložim mobitel, ali me za 10 minuta zovu iz računovodstva da im fali neki papir pa im brzinski pošaljem i to. Onda me za 15 minuta zove kolega kojem se nešto iskompliciralo i mora otkazati termin predstave, pa to rješavam daljnjih 45 minuta. I tako u stvari radim stalno. Uz to, budući da sam radila od doma, u kratkim predasima od posla ustvari sam obavljala onaj drugi posao – žene, majke i kućanice. Kuhala bih, prala veš, čistila, pospremala. Odmora nigdje na vidiku. Onda nakon nekoliko sati puknem, naručim dostavu i sjednem pred televizor pojesti je u seriju. Ma 'ko to može platit?! Ganjanje osjećaja slobode dovelo me u stanje potpune neslobode. 

Tek kad sam odlučila strukturirati radni dan, radeći u uredu šest sati fokusirano uz 15 minuta pauze za nešto žvaknuti, povukla sam granicu između poslovnog i privatnog u obranu work-life balancea. Prestala sam se javljati na mobitel i odgovarati na mailove iza 16 popodne (ako nešto baš ne gori) i to doživljavam kao prvi korak prema izlasku iz prekarijata i prema pravednijim radnim praksama.

NEKI NOVI KLINCI

Generacija Z na posao iz potpuno treće perspektive. Odrasli su u digitalnom svijetu i zato im je fleksibilnost prirodna: normalno im je raditi iz kafića, coworkinga ili s plaže. U isto vrijeme, traže osjećaj pripadnosti i zajedništva, samo u drugačijem obliku – kroz online timove i prepiske u WhatsApp grupi umjesto cuge petkom poslije posla. Oni ulaze u radni svijet u nesigurnijim i skupljim materijalnim uvjetima nego ikada prije, ali s potpuno jasnim očekivanjima. Za njih je work–life balance minimum, a ne nagrada. Ako posao nije dovoljno plaćen ili ugrožava mentalno zdravlje, oni odlaze. Nema čekanja da se trud jednoga dana isplati, nema beskonačnih volontiranja. Generacija Z također otvoreno govori o plaćama i uvjetima – dok smo mi u generaciji Y često šutjele i pristajale raditi iz idealizma, oni traže potpunu transparentnost od poslodavca.To objašnjava i zašto danas imamo toliki odljev mladih umjetnika u druge profesije. Moja generacija pristajala je na prekarne uvjete, vjerujući da će se trud dugoročno isplatiti. Generacija Z ne vidi smisao ulagati u nesiguran posao i jasno govori: ako ne možemo od ovoga pristojno živjeti, pronaći ćemo nešto drugo. Iako to može zvučati kao manjak upornosti, zapravo je riječ o odmaku od romantiziranog sagorijevanja koje je obilježilo moju dosadašnju karijeru.

PRIGRLITE ŠARENILO

U svom timu ćete uvijek imati kombinaciju različitih očekivanja.  X i dalje vjeruju da se posao radi u uredu i da se produktivnost mjeri satima provedenima za stolom. Doći će prvi u osam ujutro, sam upaliti svjetlo i čekati vas da potpišete papire. Y je već počeo pregovarati o radu od doma i povremenom laptop-nomadstvu, još u vrijeme kad je to zvučalo kao luksuz. Dogovorio je klizno radno vrijeme pa će se u uredu pojaviti u devet, s entuzijazmom i prijedlogom za brainstorming. Z podrazumijeva da se posao može raditi iz kafića, coworkinga ili s plaže – ako je internet stabilan, sve je riješeno. Ušetat će se u jedanaest, s kavom iz omiljenog coffee shopa, i pitati može li sastanak trajati samo petnaest minuta. Svi oni imaju pravo – svaki iz svoje perspektive.
Današnja radna mjesta nisu samo prostor u kojem se dijele zadaci i rokovi, nego i mjesto na kojem se susreću tri životne filozofije. Jedni žele predvidljivost, drugi smisao, a treći ravnotežu. To ponekad izaziva nesporazume, ali može biti i velika prednost: iskustvo X-a, ambicija Y-a i energija Z-a zajedno mogu stvoriti radno okruženje kakvo do sada nismo poznavali. Kad znamo s kojom generacijom radimo, možemo izgraditi radno mjesto koje neće biti savršeno ni za jednu, ali će biti dovoljno dobro za sve.

Ključne riječi
poduzetništvo u kulturi nezavisna kultura kazalište umjetnost kultura Jelena Hadži-Manev

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

”Tajni dnevnik Adriana Molea”
prvo inkluzivno kazalište u Hrvatskoj

Dostupnost svakom djetetu cilj je na kojem Zagrebačka Žar ptica već duže radi

"Proces prilagodbe za djecu s teškoćama vida, sluha, tjelesnim i intelektualnim teškoćama kao i za djecu s poremećajem iz spektra autizma već je završen. Tijekom sezone 2025./2026., uz pomoć Grada Zagreba, predstoji izgradnja toaleta za osobe s invaliditetom, postavljanje taktilnih traka te prilagodba web stranice kazališta. Time će biti dovršen tehnički dio projekta Moje kazalište je INkluzivno", ističu iz kazališta koje za svoju 44. sezonu najavljuje tri premijere

Učitaj još