PROBLEMI U PROMETU

FOTO Autoceste zametene snijegom, kolnici se posipavaju. Dio A1 zatvoren zbog nesreće

Autor
Dora Taslak
05.01.2026.
u 07:25

Zbog prometne nesreće, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba zatvorena je za sav promet

Niske temperature i snijeg koji još uvijek pada u dijelu zemlje mogli bi stvoriti probleme u prometu. Hrvatski autoklub (HAK) zbog toga poziva vozače na oprez. Naime, snijeg pada u većem dijelu unutrašnjosti i u gorskim predjelima te je zbog zimskih uvjeta na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama.

"Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima i na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije", navodi HAK te dodaje: "Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme."

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, ističu iz HAK-a, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti zbog prometne nesreće na autocesti A1 i zimskih uvjeta na državnim cestama kroz Liku. Naime, zbog prometne nesreće, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba zatvorena je za sav promet. 

Za sve skupine vozila otvoreni su:

  • autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u punoj dužini u smjeru Dubrovnika (dionica Rovanjska-Sveti Rok u smjeru Zagreba je zatvorena za sav promet zbog prometne nesreće)
  • autocesta A6 Rijeka-Zagreb u punoj dužini u oba smjera
  • stara cesta kroz Gorski kotar-DC3
  • Krčki most
  • Paški most
  • Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisne zimske opreme na cestama:

  • DC1 Budačka Rijeka-Vaganac-Gračac-Knin
  • DC23 Senj-Žuta Lokva
  • DC25 Korenica-Lički Osik-Karlobag
  • DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Karin
  • DC42 Munjava-Grabovac (u mjestu Poljanak)
  • DC50 Gospić-Sveti Rok-Gračac
  • DC52 Špilnik-Korenica
  • DC217 Ličko Petrovo selo-GP Ličko Petrovo Selo
  • DC218 Bjelopolje-Donji Lapac-Užljebić
  • DC429 Selište Drežničko (g.ž.KA)-Prijeboj (DC1)
  • DC522 čvor Udbina (DC1)-čvor Gornja Ploča (A1)
FOTO U Kopačkom ritu vlada prava zimska idila, snijeg stvorio čaroliju
Ključne riječi
HAK autocesta promet snijeg

