Pisanje počinje - sutra!

Stranger Things je gotov, ali stiže nešto potpuno novo: Braća Duffer otkrila detalje

Autor
Milena Zajović
04.01.2026.
u 20:12

Nakon pet sezona, obožavatelji se opraštaju od Hawkinsa kakvog poznaju, ali autori serije potvrdili su da se svijet Stranger Thingsa nastavlja širiti kroz nove, uzbudljive projekte, uključujući spin-off s potpuno novim likovima.

Nakon gotovo deset godina, serija Stranger Things stigla je do kraja, no obožavatelji bi se uskoro mogli ponovno vratiti u svijet koji su stvorila braća Matt i Ross Duffer. U razgovoru za Variety uoči izlaska pete sezone, naglasili su važnost pružanja zaokruženog kraja glavnoj priči. "Napravili smo apsolutno sve što smo htjeli s Demogorgonima, Mind Flayerom, Vecnom, Upside Downom, Hawkinsom i ovim likovima. Ovo je potpuna priča. Gotova je", izjavio je Matt. Međutim, potvrđeno je i da su novi spin-off projekti već u pripremi.

Obožavatelji već sada mogu pogledati prequel predstavu , "Stranger Things: The First Shadow", koja je premijerno izvedena u Londonu u prosincu 2023. prije nego što je stigla na Broadway u travnju 2025. godine. Uz to, Netflix je početkom studenog 2025. predstavio i prve kadrove "Stranger Things: Tales from '85", animirane serije najavljene još 2023., čija je radnja smještena u Hawkins tijekom zime 1985. godine. Prema službenom opisu, "originalni likovi moraju se boriti s novim čudovištima i razotkriti paranormalnu misteriju koja terorizira njihov grad". Serija će premijerno biti prikazana kasnije ove godine, a voljenim likovima glasove će posuditi potpuno nova glumačka postava.

Braća Duffer potvrdila su i rad na još jednom spin-offu, no taj će projekt sadržavati "drugo desetljeće i druge likove, ali će, naravno, i dalje biti povezan sa Stranger Things svemirom", kako je Ross otkrio za THR. "To je ideja koju imamo godinama i nešto oko čega smo zaista strastveni." Matt je dodatno pojasnio: "To je kao čista ploča. Niste vezani nikakvim postojećim zapletima", rekao je, dodavši da je projekt "zaista zaseban entitet". Ross je napomenuo da će se spin-offovi odvijati u ponešto drugačijem svijetu, stvarajući svojevrsnu antologiju jer, kako je rekao, "mi nismo Zvjezdani ratovi da možemo reći: 'Oh, sad smo na ovom planetu'".

Iako braća Duffer stvaraju novu seriju i bit će, kako je Ross rekao, "snažno kreativno uključeni" i "pomoći će u usmjeravanju projekta", oni neće biti njezini glavni autori jer imaju novi ugovor za razvoj projekata s Paramountom. U novom intervjuu objavljenom nakon finala, izjavili su da su na spin-offu radili "povremeno", ali da će mu se u potpunosti posvetiti od sutra, petog siječnja. Autori su natuknuli da spin-off ima veze s kamenom koji je Henry Creel pronašao u aktovci prikazanoj u finalu, a koji je sadržavao čestice Mind Flayera. 

Svih pet sezona serije *Stranger Things* dostupno je za gledanje na Netflixu. Animirana serija *Stranger Things: Tales from '85* premijerno će biti prikazana na Netflixu kasnije ove godine.
 

Ključne riječi
animirana serija netflix nova serija spin off braća duffer stranger things

