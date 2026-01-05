Trump opet šokirao svojim izjavama, zaprijetio vojnom akcijom: 'Vodi ih bolestan čovjek...'

Američki predsjednik Donald Trump dao je u nedjelju niz oštrih izjava tijekom povratka u Washington. U izjavama koje su naglasile sve agresivniji stav njegove administracije prema ljevičarskim vladama Latinske Amerike, Trump je predvidio skori pad kubanske vlade, zaprijetio kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru i ponovio svoju kontroverznu želju za aneksijom Grenlanda. Sugerirao je da bi SAD mogle započeti vojne operacije drugdje u Južnoj Americi. "Kolumbija je također jako bolesna, vodi je bolestan čovjek koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama, i neće to raditi jako dugo“, rekao je Trump, očito misleći na predsjednika Petra. Na pitanje hoće li SAD poduzeti mjere, dodao je: "Meni to zvuči dobro", javlja Sky News.

Fokus Trumpove administracije trenutačno je na Venezueli, gdje je akcija protiv Madura, prema riječima Trumpa, imala za cilj zaustavljanje trgovine drogom, ali i omogućavanje obnove zemlje. Trump je izrazio namjeru revitalizacije venezuelanske naftne infrastrukture prije izbora, kako bi narod mogao „izabrati vlastitog vođu“, javlja Politico.

Trenutačno američka administracija surađuje s Delcy Rodríguez, vršiteljicom dužnosti predsjednice i Madurovom potpredsjednicom. Trump je poručio da očekuje nesmetan pristup Venezueli za američke snage radi podrške obnovi, ali je upozorio: "Ako se ne budu ponašali pristojno, izvršit ćemo drugi udar". Istovremeno, odbacio je pitanja o budućem vodstvu Venezuele, izjavivši: "Nemojte me pitati tko je glavni jer će to biti kontroverzno. Mi smo glavni". Trump je ponovio svoju kontroverznu želju za aneksijom Grenlanda. "Grenland nam je potreban zbog nacionalne sigurnosne situacije. EU treba da imamo Grenland“, izjavio je, dodatno podgrijavajući napetosti s europskim saveznicima.

Trump je upozorio i novu venezuelsku čelnicu Delcy Rodríguez da bi mogla "platiti vrlo veliku cijenu, vjerojatno veću od Madura" ako "ne učini ono što je ispravno". Njegovi komentari za američki časopis The Atlantic uslijedili su u trenutku kada se svrgnuti predsjednik zemlje Nicolás Maduro trebao pojaviti na sudu u New Yorku. SAD optužuje Madura da vodi "narkoteroristički" režim, što on poriče. Američki državni tajnik Marco Rubio inzistirao je da SAD nisu u ratu s Venezuelom nakon što su zračni napadi u Caracasu u subotu doveli do pritvaranja Madura i njegove supruge te njihovog deportiranja u SAD.

Neki demokratski zastupnici rekli su da je operacija bila "čin rata". U intervjuu za The Atlantic u nedjelju, Trump je o Rodríguez rekao: "Ako ne učini ono što je ispravno, platit će vrlo veliku cijenu, vjerojatno veću od Madura." Dodao je da je za Venezuelu "promjena režima, kako god to želite nazvati, bolja od onoga što imate sada. Ne može biti gore", javlja BBC.

U subotu je Trump obećao da će SAD "voditi" zemlju sve dok ne bude moguća "sigurna, pravilna i razborita tranzicija". Trump je također obećao da će se američke naftne tvrtke preseliti u zemlju kako bi popravile infrastrukturu "i počele zarađivati ​​​​novac za zemlju". Unatoč tvrdnjama američkog predsjednika, Madurovi saveznici ostaju na vlasti. Kubanska vlada izjavila je da su 32 "hrabra kubanska borca" poginula kada su američke snage napale i zarobile Madura i njegovu suprugu. Kuba - dugogodišnji socijalistički saveznik Madura - proglasila je dvodnevnu nacionalnu žalost.