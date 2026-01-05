Naši Portali
ŠTO SE MIJENJA?

Izmjene Zakona o potrošačima: Online kupnju raskidat će se jednim klikom

Autor
Jolanda Rak Šajn
05.01.2026.
u 05:56

Iz Ministarstva ističu kako je zapravo riječ o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna važećeg Zakona o zaštiti potrošača kojim se, među ostalim, jača položaj potrošača i jasnije reguliraju obveze trgovaca te dižu maksimalni iznosi prekršajnih novčanih kazni

Uvođenje standardiziranog europskog obrasca za popravke pokvarenih uređaja koji će sadržavati sve važne informacije od opisa kvara do konačne cijene usluge, raskid ugovora za pretplate i online kupnje jednim klikom miša, manje kršenja potrošačkih prava i s njima povezanih pritužbi na materijalne nedostatke proizvoda, kvarove i prije isteka jamstva, problemi s reklamacijama i povratom novca... – samo su neka od pitanja koja bi trebao riješiti novi Zakon o zaštiti potrošača koje je Ministarstvo gospodarstva pustilo u e-savjetovanje do 21. siječnja ove godine. Iz Ministarstva ističu kako je zapravo riječ o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna važećeg Zakona o zaštiti potrošača kojim se, među ostalim, jača položaj potrošača i jasnije reguliraju obveze trgovaca te dižu maksimalni iznosi prekršajnih novčanih kazni.

Ključne riječi
novčane kazne novi zakon ministarstvo gospodarstva Jamstvo zaštita potrošača Biljana Borzan

